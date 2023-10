Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: l'Imperia pareggia 3-3 sul campo del Busalla e stacca il pass per la semifinale

L'Imperia, seppure rimaneggiata, non snobba l'impegno di Coppa e, in svantaggio alla fine del primo tempo, reagisce con veemenza segnando tre reti nei primi venti minuti della ripresa e mettendo così al sicuro il passaggio del turno. La reazione di orgoglio nel finale del Busalla serve ad evitarle la sconfitta ma non l'eliminazione. L'Imperia approda alle semifinali, dove affronterà l'1 e il 22 novembre la vincente di Pietra Ligure - Campomorone.

Busalla-Imperia 3-3 (De Martini 33' Faedo 47' Castagna 61' e 64', Compagnone 77', Savio 89')

Busalla: Biggi, Gottingi, Campaner, Erroi, Garbini, Cotellessa Ottoboni, Cilia, Gnecchi, Compagnone, De Martini

Imperia: Sylla, Ravoncoli, Leo, Garibbo, Varaldo, Guida, Faedo (75' Moro), Giglio, Biffi (Trucchi 81'), Ventre, Ardissone (59' Castagna)



Busalla in vantaggio. De Martini al 33'

Pareggio dell'Imperia con Faedo al 47'

Vantaggio dell'Imperia. Ci mette due minuti il neo entrato Castagna a siglare la rete del sorpasso

Terzo gol dell'Imperia. Ancora Castagna che in cinque minuti dal suo ingresso realizza una doppietta che ormai spiana la strada della qualificazione alla semifinale

Accorcia le distanze il Busalla al 77' con Compagnone

Pareggio del Busalla a un minuto dalla fine con Savio.

Quattro minuti di recupero

Termina l'incontro sul punteggio di 3-3