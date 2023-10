Calcio. Eccellenza, Imperia di scena a Busalla per il ritorno dei quarti di Coppa con alcune assenze. Buttu: "Giocheranno i migliori a disposizione"

Questo pomeriggio l'Imperia sarà di scena sul campo del Busalla per il ritorno dei quarti di finale della fase regionale di Coppa Italia di Eccellenza. Genovesi battuti 3-1 all'andata ad Andora, e coi nerazzurri che arrivano da un confortante 3-0 ottenuto domenica in campionato sul Serra Riccò.

Mister Pietro Buttu ha commentato cosi la vittoria in campionato: "Era importante vincere per festeggiare al meglio il centenario, anche se potevamo soffrire di meno soprattutto con l'uomo in più. È vero che due reti sono arrivate nel finale di gara, ma il campionato è questo, lo ha dimostrato anche il Rivasamba vincendo al novantesimo".

Una formazione, quella imperiese, che si presenta oggi con diverse assenze: Scalzi, Cassata, Gandolfo e lo squalificato Scarrone non saranno, infatti, della partita. "Giocheranno i migliori tra i disponibili, è una competizione a cui teniamo, anche perchè l'Imperia è la detentrice della Coppa regionale" chiosa Buttu.

Un Imperia che deve ancora sbloccarsi in trasferta in campionato, e un buon risultato oggi potrebbe anche aiutare a sbloccare il ruolino di marcia esterno in campionato: "Ma il primo step è fare bene oggi, poi penseremo a sbloccarci anche da domenica in casa del Forza e Coraggio" conclude l'allenatore nerazzurro.