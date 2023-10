Sanremo: area cani di via Scoglio ripulita e disinfestata, i ringraziamenti di un frequentatore

Un nostro lettore, Alberto Gallo, ci ha scritto per ringraziare il Consigliere Umberto Bellini e Giovanni Punzo di Amaie Energia, per un intervento nell’area cani di via Scoglio a Sanremo:

“Frequento l’area cani di via Scoglio, sito molto frequentato da tante persone con i loro ‘4 zampe’. A causa del caldo umido e l’incivile atteggiamento di alcuni che non raccolgono il ‘frutto’ dei loro cani, si è verificata negli ultimi tempi una vera e propria invasione di insetti e qualche parassita. Mi sono rivolto al consigliere comunale Bellini, ponendo il caso e, come sempre solerte, ha contattato il dott. Punzo. Ieri mattina l’area è stata bonificata e mi sento, come tutti noi ‘frequentatori’ in dovere di ringraziare entrambi”.