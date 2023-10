Regione: premiate le campionesse mondiali di vela Under 15 Paola Correale e Viola Vianzone

Oggi pomeriggio gli assessori di Regione Liguria allo Sport Simona Ferro e alla Formazione Marco Scajola hanno consegnato alle giovani veliste imperiesi Paola Correale e Viola Vianzone due targhe celebrative della storica vittoria ai campionati del mondo di vela under 15 classe 420.

Correale e Vianzone, tesserate per lo Yacht Club Imperia e allenate dai coach Michele Casano e Agostino Amoretti, hanno conquistato la medaglia d’oro lo scorso 30 luglio ad Alicante, in Spagna, insieme a un ottimo quarto posto nel campionato mondiale under 17.

“Ancora una volta la Liguria conferma la propria leadership a livello internazionale nel campo della vela e degli sport acquatici – commentano gli assessori Ferro e Scajola. – Le atlete imperiesi, grazie a mesi di duro lavoro e di costante perfezionamento, sono riuscite a portare la nostra regione sul tetto del mondo alla prima partecipazione assoluta ai campionati under 15. Grande merito va anche ai loro allenatori e a tutto lo Yacht Club Imperia, un presidio sportivo e sociale importantissimo nel ponente ligure che, con la sua rinomata scuola di vela, avvicina ogni anno decine di giovani a questa affascinante disciplina. A Paola e Viola i nostri più sentiti complimenti e, come si dice in questi casi, ‘buon vento’ per le loro prossime sfide”.