Reds rugby team in campo con tutte le categorie nei weekend appena trascorsi

"Partiamo subito dai più piccoli U.6/8/10 che in quel di Imperia sul campo Pino Valle hanno dato vita a un allenamento congiunto con i padroni di casa con tanto impegno e voglia di imparare, educatori e allenatori soddisfatti per l'inizio stagione con tanti appunti sui block notes per portare al meglio i piccoli Reds, entusiasmo e divertimento non mancano.

Passiamo ora all'U.14 categoria che a livello numerico zoppica come in tante altre società, ma che alla fin fine trova i suoi sforzi appagati. In programma c'era a Imperia un triangolare con Imperia Rugby, Reds rugby e Amatori Genova ma di fatto si è svolto un incontro tra le compagini nostrane e neanche a pieno regime. Ciò nonostante i ragazzi trovano modo di giocare e essere coesi in una categoria che vede un vero e proprio accesso al vero gioco e quindi anche a movimenti più sinergici da collaudare, bene la prima uscita

Infine U.12 l'unica categoria che ha svolto raggruppamento FIR, con Cogoleto e Superba Genova. Nulla da eccepire a questi giocatori, lavori fatti in allenamento pienamente riproposti in partita tanto da lasciare poco spazio agli altri pari età. Campo con misure regolamentari considerato forse eccessivo, poco male difficoltà rimossa in quanto le tre squadre hanno mischiato i giocatori e ne è uscito un gioco valido e efficace che ha fatto appassionare sia i piccoli che i più grandi.

Prossime partite già in programma per i REDS e stagione iniziata a pieni voti".