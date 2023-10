Nel Campionato PreNazionale Francese Femminile, la San Camillo Riviera Pallamano Imperia si impone sull'Handball Club Saint Maximin 35 a 28

Nello scorso weekend si è disputato l'incontro di recupero della prima giornata del Campionato Pre-National Francese – regione Provenza, Alpi Marittime, Costa Azzurra da parte dell'USD San Camillo Riviera femminile contro la formazione della Provenza dell'Handball Club Saint Maximin e che ha visto il prevalere le imperiesi con il punteggio di 35 a 28, bissando la vittoria della scorsa settimana.

La gara ha visto una prima frazione giocata sotto tono dalle ragazze imperiesi, le quali lasciavano molto spazio alle incursioni in attacco delle transalpine e non trovando, per contro, nessuna continuità in attacco dove venivano sprecate molte occasioni per segnare.

Queste situazioni generavano un vantaggio preoccupante delle avversarie, fissando il punteggio della prima frazione sul 18 a 14 per le francesi.

Nella ripresa il coach Antonella Maglio cambiava strategia, modificando sia il modulo della difesa che quello in attacco della squadra riuscendo così, grazie a questi cambiamenti, pian piano a recuperare lo svantaggio e, sfruttando anche numerose ripartenze fulminanti, a riportare il risultato in favore del sodalizio del capoluogo.

"E' stata una partita dai due volti - ci riferisce il tecnico imperiese a fine partita - prima abbiamo rischiato di uscire sconfitti, ma poi siamo stati veramente bravi a recuperare. Sicuramente non dobbiamo più concedere questi vantaggi iniziali alle avversarie, perché in questa occasione siamo riuscite a recuperare il risultato ma ciò potrebbe anche non sempre essere possibile. In oggi ci è andata bene".

In evidenza la grande vena realizzativa di Chiara Repetto con 15 reti, seguono Maria Traverso con 6 e Sarah Conan 5, mentre è da evidenziare nella fase difensiva l’atleta Clara Pellicari il cui apporto è stato determinante per il successo della squadra.

Il Campionato effettuerà una pausa sino al 11 Novembre quando la squadra del capoluogo sarà impegnata in trasferta a Tolone.

Formazione: Laura Daprelà e Giorgia Convalle portieri, Ksenija Susa, Giulia Repetto reti 2, Clara Pellicari 3, Samira Wiedemann , Maria Travereso 6, Chiara Repetto 15, Alice Olivieri 2, Sara Conan 5, Sara Atzori 1, Chiara Giordano 1 rete.

Allenatore: Antonella Maglio. Dirigente: Piero Torielli