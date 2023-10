Chiusura col botto del Sanbàrt: Pietro Ferrario e Giacomo Mileto primi Under 14 alla regata nazionale di Riva del Garda

Un fine settimana da ricordare quello vissuto dagli specialisti della classe RS Feva a Riva del Garda, dove il secondo “Autumn Meeting” si è chiuso con ben dieci prove all'attivo, disputate in condizioni meteo instabili nelle prime due giornate e al fronte di un vento in aumento fino a oltre 22 nodi nella terza e ultima giornata di gare.

La regata, organizzata dalla Fraglia Vela Riva, ha contato su una partecipazione di rilievo: sulla linea di partenza si sono infatti presentati quasi quaranta equipaggi, provenienti anche da Ungheria e Lituania.

Ottimi risultati per la squadra sportiva Club Nautico Sanbàrt, guidata dal coach Luigi Gico Rognoni, presente all’evento velico con cinque barche, tra cui spicca la prestazione maiuscola dell’equipaggio composto da Pietro Ferrario e Giacomo Mileto, che agguantano la meritata vittoria tra gli Under 14 dopo una condotta di gara attenta e regolare, seguiti al secondo posto di categoria dai compagni di squadra Edoardo Bastini e Samuele Bardelli, ai quali va anche la soddisfazione di un primo assoluto al termine della sesta prova.

Fra i più grandi, buon quarto posto tra gli equipaggi misti per Federico Bastini e Carlotta Traverso che, dopo un avvio nelle primissime posizioni, hanno terminato ai piedi del podio di categoria, confermando i segnali di maturazione già lanciati durante tutta la stagione. Impressioni sempre più convincenti anche per l’equipaggio composto da Pietro Imparato e Tommaso Morelli, che hanno dimostrato grinta e crescente affiatamento. Bella sorpresa infine per le sorelle Viola e Dalia Pagotto che, alla loro prima apparizione insieme sul circuito nazionale, chiudono al quarto posto della classifica riservata agli equipaggi femminili.

“Siamo davvero felici della crescita delle ragazze e dei ragazzi del Sanbàrt, per i quali, al di là dell’impegno in gara e delle classifiche, la partecipazione alle trasferte è uno dei mezzi tramite i quali ci auguriamo di poter fornire un efficace contributo in termini di autonomia e di crescita, non solo velistica”, sottolinea Enrico Solaro, Direttore sportivo del Club Nautico di San Bartolomeo al Mare, che aggiunge: “si conclude una stagione e subito se ne apre un’altra, con l’inizio degli allenamenti invernali per la squadra sportiva del Sanbàrt. Ancora una volta è per noi motivo di grande orgoglio vedere che sempre più ragazzi provenienti dalla scuola vela hanno scelto di dedicarsi a questo magnifico sport non solo durante il periodo estivo, ma durante tutto il corso dell’anno”.

Gli fa eco Ivan Bastini, Presidente del Sanbàrt, che afferma: “#cresciamoconilmare è il nostro motto ed è il modello secondo cui miriamo ad accompagnare i nostri ragazzi nel loro diventare grandi, attraverso un percorso ispirato a valori condivisi di squadra e di inclusione”.