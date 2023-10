Sanremo: tra cinema e gite proseguono le attività del Centro Ascolto Caritas

Ogni martedì pomeriggio nelle sale cinema del Teatro Ariston di Sanremo il cineforum del Centro Ascolto Caritas riscuote sempre grande interesse e partecipazione da parte degli ospiti e dei volontari. Sono stati tanti i film che hanno suscitato forti emozioni, uno in particolare è “Io capitano” di Matteo Garrone il film che l'Italia ha designato per la corsa all'Oscar per il miglior film internazionale.