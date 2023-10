Taggia: sabato Festa della Castagna a Levà, ospiti il cantante Garibaldi e la performer Monica Vallini

Sabato 21 ottobre, a Taggia, nel parcheggio Lentisco (Area Pic Nic) si terrà la Festa della Castagna di Levà. Si tratta di una manifestazione giunta alla quarta edizione. Inoltre l'evento farà anche beneficenza



"Dalle ore 12 un sottofondo musicale vi accoglierà nella zona pic-nic nel parcheggio Lentisco, dove potrete gustare i mitici panini del bargians2.0 o un delizioso piatto di lasagna alla bolognese o di una tenerissima porchetta c/patate del ristorante pizzeria Ira che preparerà per l'occasione. - ricordano gli organizzatori - Dalle ore 14 caldarroste e musica live grazie alla "1band" che da anni collabora con noi. Ci sarà una sorpresa con la guest star Garibaldi e l'artista Monica Vallini che quest’anno ci hanno onorati di partecipare all'evento".



"Abbiamo pensato anche ai più piccoli con gonfiabili, saltarelli, open day grazie alla società Argentina. Poi non mancheranno anche i super eroi della fondazione Isah. Inoltre nel corso del pomeriggio ci sarà la presentazione del "Calendario Positivo 2024" con Eleonora Borca e del suo libro 'Oltre i tuoi giorni. 365 pensieri positivi'. Non perdetevi questo appuntamento, vi aspettiamo!" - concludono gli organizzatori.