Stage linguistico ad Antibes per gli studenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo di Sanremo

Nella prima settimana di ottobre, organizzato dalla professoressa Monica Viglietti, docente di lingua francese presso l’iis Ruffini-Aicardi, si è svolto lo stage destinato agli studenti dell’Istituto Tecnico per il Turismo.

“Il Centre International d’Antibes è una scuola d’eccellenza che ospita studenti provenienti da tutto il mondo e propone altresì corsi di formazione per gli insegnanti - riferisce la docente che, coadiuvata dalla collega Katya Renda-Paolino, ha accompagnato gli alunni - i nostri ragazzi hanno potuto approfondire la lingua francese, esercitandosi soprattutto sulle competenze di comprensione e produzione orale in corsi tenuti da docenti madrelingua in orario ante meridiano. Inoltre, il soggiorno presso famiglie locali ha favorito l’avvicinamento alla cultura e abitudini di vita francesi e alla conoscenza del territorio grazie a escursioni pomeridiane. Da parte dei nostri studenti e rispettive famiglie grande apprezzamento per l’iniziativa proposta”.