Trofeo nazionale di corsa su strada, medaglia d'argento per Gabriele Ferrara dell'Atletica 2000 Bordighera

Ottimi risultati nel fine settimana per gli atleti dell'Atletica 2000 Bordighera convocati al Trofeo nazionale individuale cadetti/e per regioni di corsa su strada andato in scena a Valvasone/Arzene.

Gabriele Ferrara conquista la medaglia d'argento concludendo la 4km in 12'15" nella categoria cadetti. "Un'ottima prestazione in considerazione del recente infortunio" - fa sapere l'Atletica 2000 Bordighera - "Ha fatto una gara sempre da protagonista. E' grande la soddisfazione del suo coach Sergio Cagnati".

Alessandro Voivoda, invece, ottiene un buon 79° posto. Il debuttante, giovane gioiello dell'Atletica 2000 Bordighera seguito dal tecnico Luca Piccolo, ha concluso lo splendido percorso tra le vie cittadine del borgo medievale di Alzano in 14'. "Sono risultati assolutamente insperati" - fa sapere la società.