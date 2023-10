Pallamano: inizio di stagione positivo per le formazioni Under della Pallamano Ventimiglia

“ L'esordio non poteva essere migliore - dichiara la presidente - il risultato finale di 12-6 la dice lunga sulla superiorità dei nostri leoncini. È stato un incontro emozionante per la serietà con cui i ragazzi hanno affrontato la loro prima partita in campionato. I più esperti hanno aiutato gli esordienti in ogni minuto della partita e vederli tutti cosi coordinati è stato veramente bello. Ce l'hanno propria messa tutta per seguire alla lettera le indicazioni della panchina, mettendo a frutto le ore di allenamento. Andrea Sismondini, esordiente proprio ieri nel ruolo di allenatore e Andrea Agnese hanno saputo creare un gruppo-squadra composto da ragazzi che li ascoltano, molto educati e molto motivati. Un piccolo cammeo è doveroso per un super esordiente il giovane portiere Hamza Khaled, che solo dopo pochissime sessioni di allenamento ha saputo dare veramente il meglio di sé. Ma un portiere è bravo se davanti a sé ha una squadra che non fa arrivare gli avversari in porta, ma se arrivavano lui era pronto a parare. Bravissimi tutti, ma proprio tutti ”.

“Ai nostri atleti si sono aggiunti, in prestito per la stagione, tre tesserati dell'ABC Bordighera società con la quale abbiamo instaurato una bellissima collaborazione - conclude la presidente - infatti nella loro squadra Under 17 giocano tre ragazzi in prestito da noi. Tra l'altro gli under 17 hanno giocato sabato nel Campionato italiano, perdendo per un solo punto contro il Crenna, dopo una partita combattutissima e di altissimo livello. Anche la partita degli U15 , vinta dai nostri per 22 a 21 è stata impegnativa. Combattuta punto a punto fino alla fine. Anche in questo caso si è vista una grande coordinazione e una grande intesa tra i giocatori in campo, frutto di esperienza per qualcuno e di grande voglia di vincere per tutti. I meno esperti si sono messi al servizio dei "veterani" creando un gioco di squadra appassionante. Non posso che complimentarmi anche con gli allenatori. Siamo solo all'inizio, ma se questi nono i presupposti, posso dire di essere molto soddisfatta e fiduciosa per una stagione alla grande. Un grazie è doveroso per i molti genitori che hanno tifato con passione i propri figli dalle tribune, sia da una parte che dall'altra”.