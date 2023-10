Imperia: al Palazzetto dello Sport la tavola rotonda “Lo sport come presidio dell’evoluzione dei valori psicofisici dell’essere umano”

Sabato al Palazzetto dello Sport di Imperia si è tenuta di fronte a circa 250 intervenuti una tavola rotonda dal titolo: “Lo sport come presidio dell’evoluzione dei valori psicofisici dell’essere umano: lavorare per e con i giovani per garantire un futuro al territorio”. È intervenuto anche il sindaco di Imperia Claudio Scajola che ha portato il saluto delle istituzioni. L’evento è stato organizzato dall’associazione sportiva Imperia Volley che ha così colto l’occasione per presentare le sue prime squadre, la Serie C maschile e la serie D femminile, pronte per affrontare la stagione agonistica 2023/24.

La tavola rotonda è stata organizzata con il contributo di PhytoSalus, società milanese di nutraceutica e integrazione alimentare, che si è presentata come nuovo “main sponsor” dell’Imperia Volley. La conduzione dell’evento è stata svolta dal noto giornalista televisivo e Direttore della testata “Il Settimanale”, Claudio Brachino. Numerosi e autorevoli gli interventi: due economisti specializzati nei temi del territorio e della sostenibilità socio-ambientale delle attività economiche – il Prof. Francesco Bertolini, della SDA Bocconi di Milano e il Prof. Fabio Papa, dell’Università di Macerata – il General Manager Area Sviluppo dei Territori del Vero Volley Milano, Francesco Cattaneo.

Erano presenti al tavolo, anche Il Presidente dell’Imperia Volley, Vincenzo Costantini, e il Presidente di Mintaka Holding, Zakaria Moufid, finanziaria che detiene il 100% dell’azienda PhytoSalus, sponsor dell’evento.

“Siamo felici di come si è svolto questo evento che per noi è una prima volta di una serie che vorremmo intraprendere con il contributo degli sponsor e delle istituzioni locali - ha detto il Presidente dell’Imperia Volley, Vincenzo Costantini - nel nostro progetto non c’è la concezione di un mero agonismo finalizzato parossisticamente ai risultati del campo di gioco, quanto piuttosto un tentativo di contribuire al mantenimento di un sano contesto sociale del territorio, soprattutto attraverso la corretta crescita psicofisica dei giovani”.

L’intervento di Zakaria Moufid, giovane imprenditore oriundo marocchino, ha sottolineato la sua attenzione al mondo giovanile inserito in un contesto di territorio: “La nostra Holding interviene acquistando e rilanciando aziende italiane di qualità e storia che mantengono alta la reputazione del made in Italy, anche attraverso l’occupazione giovanile nei territori in cui operano. Uno dei modi per aiutare i giovani è incrementare le possibilità che hanno di praticare uno sport con continuità e passione. Noi di Mintaka partiamo dalla pallavolo, sport di cui ammiriamo l’etica e i valori e in cui l’Italia da diversi decenni eccelle sia in campo femminile che maschile, e da Imperia, città che mi ha fatto innamorare di questa zona”.

Fabio Papa, giovane, ma già molto affermato economista e docente universitario, ha sfatato un po’ di falsi miti sui giovani indolenti e poco talentuosi, dando invece una forte responsabilità al sistema scolastico: “Credo che le istituzioni italiane debbano ripartire dalla scuola e da una sua seria riforma. La qualità delle istituzioni accademiche è fondamentale per poter formare una nuova classe dirigente di cui il nostro Paese necessita. La scuola deve ripartire dai territori e dai bambini per poter ambire a rivestire un ruolo basilare per il futuro degli italiani che oggi, non si deve dimenticare, stanno cambiando radicalmente la loro composizione, vista la percentuale crescente di oriundi che provengono da culture e tradizioni diverse e disparate, ma comunque connazionali a tutti gli effetti”.

Francesco Bertolini, economista ambientale della SDA Bocconi di Milano, ha sottolineato come il racconto che ci arriva dai principali media, anche rispetto alla crisi climatica e all’inquinamento, sia da prendere con le molle: “Non sempre il racconto che ci viene fatto corrisponde a verità dimostrate e dimostrabili. Basti pensare all’accusa che viene portata alle auto come principali causa dell’inquinamento urbano. A Milano, durante gli oltre due mesi di lockdown da COVID, quando le strade erano praticamente deserte e quindi senza traffico, le centraline mostravano invariati se non addirittura superiori livelli di inquinamento. Forse dovremmo rivedere tanti concetti che oggi ci danno visioni deformate della realtà, spesso in funzione di interessi economici che non hanno niente a che fare con la vera difesa dei territori e della salute umana e ambientale”.

Francesco Cattaneo, Dirigente del Vero Volley Milano, con una delega proprio allo sviluppo dei territori del network, dice: “Il Vero Volley Milano ha fin dalla sua nascita portato avanti una politica di network territoriale che seleziona le migliori realtà pallavolistiche italiane e contribuisce al loro sviluppo. Imperia Volley è stata tre anni fa la nostra scelta per quanto riguarda la provincia di Imperia. Condividiamo valori e metodi di lavoro. La pallavolo oggi è anche un brand importante: rappresenta il terzo sport italiano per numero di praticanti e quello di squadra con il maggior numero di successi internazionali sia di club che di Nazionali, sia femminile che maschile. E questo a tutti i livelli: dalle prime squadre a tutte le diverse categorie giovanili”.