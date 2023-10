E' stato un Camporosso che ci ha provato fino alla fine quello sceso in campo ieri pomeriggio nella sfida contro una big come la Sestrese.

I rossoblu di mister Luci non hanno conquistato il primo successo in campionato, ma hanno disputato una prova ottima di fronte a una delle squadre più attrezzate dell'intero girone. Il migliore in campo? il portiere verdestellato Cannavò.