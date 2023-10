Sanremo: alberi da potare e radici invasive, la mail di una lettrice da corso Inglesi (Foto)

Una nostra lettrice, Paola, ci ha scritto (inviandoci anche le foto) in relazione ad una lunga serie di alberi che ostacolano il passaggio ai pedoni e invadono anche la strada in corso Inglesi:

“Oltre alle fronde e ai tronchi degli stessi che in certi punti costringono i pedoni a scendere dal marciapiede e a camminare sulla carreggiata lo stesso marciapiede avrebbe bisogno di una pulitura dalle foglie cadute e di qualche ‘rattoppo’, per non parlare degli escrementi dei cani che i ‘gentili ed educati’ padroni ben si guardano dal raccogliere. Certo non è più la strada residenziale dei tempi passati ma un miglioramento è auspicabile”.