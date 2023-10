Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 16 a domenica 22 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 16 OTTOBRE



IMPERIA



10.00-13.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.00-19.30. Primo incontro del corso di formazione gratuito per volontari dell’A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri). Aula Magna dell’Ospedale (lunedì, mercoledì e venerdì sino al 31 ottobre), info e iscrizioni 329 6621706



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 4 novembre (tutti i giorni. domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3° rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria, fino al 28 ottobre



TRIORA



15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



MARTEDI’ 17 OTTOBRE



SANREMO

10.00-19.00, Mostra di Eleonora Siffredi e Silvio Maiano con la partecipazione della poetessa Bianca Tarozzi. Museo Civico di Palazzo Nota, piazza Alberto Nota 2, fino al 25 ottobre (da martedì a domenica h 10/12-15/19)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)



10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



16.30. Per i Martedì Letterari’ Laura Calosso parla della sua ultima opera ‘Bordighera Gran Hotel’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili

IMPERIA



10.00-16.00. Ogni terzo martedì del mese, apertura al pubblico con visite guidate delle sale e dei depositi di solito non accessibili della Biblioteca Civica Leonardo Lagorio (h 10/12-15/16)

10.00-13.00. Apertura del Museo navale e Planetario (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 4 novembre (tutti i giorni. domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3a rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria, fino al 28 ottobre



TRIORA



15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



20.00. ‘Le Horla - Guy de Maupassant’: monologo adattato dal racconto fantastico di Guy de Maupassant. Théâtre Princesse Grace (più info)





MERCOLEDI’ 18 OTTOBRE



SANREMO

10.00-19.00, Mostra di Eleonora Siffredi e Silvio Maiano con la partecipazione della poetessa Bianca Tarozzi. Museo Civico di Palazzo Nota, piazza Alberto Nota 2, fino al 25 ottobre (da martedì a domenica h 10/12-15/19)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)



10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani con mostre fotografiche, incontri e laboratori con la presenza di importanti ospiti del settore. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Perchè è la vita’: mostra fotografico di Manuela Podda in collaborazione con Fabio Moscatelli (ingresso 5 euro, ridotto 3 euro). Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 29 ottobre (più info)

11.30. ‘Vengo Anch’io - Enzo Jannacci’: masterclass con Enzo Gentile, Paolo Jannacci, Paolo Rossi, Paolo Tomelleri, Giorgio Verdelli. Teatro Ariston (più info)

15.30. ‘Vengo Anch’io - Enzo Jannacci’: proiezione del film La nuova scuola genovese di Claudio Cabona, Yuri Dellacasa e Paolo Fossati. Sede ex Stazione, ingresso libero (più info)

18.00. ‘Vengo Anch’io - Enzo Jannacci’: concerto di Federico Sirianni. Ex Chiesa Santa Brigida, ingresso libero (più info)

21.30. ‘Le grandi Canzoni d’Autore del Festival di Sanremo con Olden’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Eliseo Castrignanò. Presenta Antonio Silva (10 euro). Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo (più info)

IMPERIA



10.00-13.00. Apertura del Museo navale e Planetario (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi

14.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



17.00-19.30. Corso di formazione gratuito per volontari dell’A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri). Aula Magna dell’Ospedale (lunedì, mercoledì e venerdì sino al 31 ottobre), info e iscrizioni 329 6621706

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 4 novembre (tutti i giorni. domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3° rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria, fino al 28 ottobre



TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

14.00. 7° ‘E-Rallye Monte-Carlo’: ottava prova del Campionato del Mondo FIA Eco Rally Cup. Principato di Monaco, fino al 22 ottobre (il programma)

15.00. ‘Concerto sinfonico - Cabot-Caboche’. Testo e narratore: Daniel Pennac. Direttore: Debora Waldman. Composizione musicale: Karol Beffa. Concerto consigliato a un pubblico giovane a partire dagli 8 anni. Auditorium Rainier III (più info)



17.30. Per ‘Les Rencontres Philosophiques de Monaco’, ‘Il desiderio di bambini’: conferenza di Isabelle Alfandary. Centre Hospitalier Princesse Grace (più info)

20.00. Nell’ambito della XXIII Settimana della Lingua italiana nel mondo, l’Ambasciata d’Italia a Monaco e la Società Dante Alighieri presentano il recital lirico ‘Omaggio a Puccini 100’, che anticipa le grandi celebrazioni pucciniane previste nel 2024 con le esibizioni del tenore Francesco Meli, del soprano Gabriella Ingenito, del baritono Carlo Sgura e del Maestro accompagnatore Denis Ippolito. Théâtre des Variétés, ingresso libero (più info)



GIOVEDI’ 19 OTTOBRE



SANREMO



10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani con mostre fotografiche, incontri e laboratori con la presenza di importanti ospiti del settore. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-19.00, Mostra di Eleonora Siffredi e Silvio Maiano con la partecipazione della poetessa Bianca Tarozzi. Museo Civico di Palazzo Nota, piazza Alberto Nota 2, fino al 25 ottobre (da martedì a domenica h 10/12-15/19)

10.00-18.00. ‘Perchè è la vita’: mostra fotografico di Manuela Podda in collaborazione con Fabio Moscatelli (ingresso 5 euro, ridotto 3 euro). Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 29 ottobre (più info)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)



12.00. ‘Vengo Anch’io - Enzo Jannacci’: conferenze Stampa con gli artisti. Teatro Ariston (più info)

15.00. ‘Vengo Anch’io - Enzo Jannacci’: presentazione libri di Enzo Gentile ‘Enzo Jannacci. Ecco tutto qui’ (Hoepli) e di Felice Liperi ‘Faccette nere - Inni e canzoni all'origine del razzismo italiano’ (Manifestolibri). Conduce Steven Forti (più info)

18.00. ‘Vengo Anch’io - Enzo Jannacci’: concerto di Paolo Capodacqua. Ex Chiesa Santa Brigida (più info)

21.00. 46ª rassegna della Canzone d’Autore: 1ª serata con Alice, Almamegretta, Armando Corsi, Niccolò Fabi, Paolo Jannacci, Daniela Pes. Presentano Paolo Hendel e Antonio Silva (acquisto biglietti a questo link). Teatro Ariston (più info)



BORDIGHERA

10.00. Per il progetto ‘Formare gli sguardi: Educazione al linguaggio visivo e cinematografico attraverso le lenti dell’inclusività proiezione film ‘La timidezza delle chiome’ di Valentina Bertani. Evento a cura di Women in Film, Television & Media Italia insieme all'Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia. Cinema Olimpia



17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Bordighera dall'Alto’ di Salvatore Russo, Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 ottobre

DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 4 novembre (tutti i giorni. domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3° rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria, fino al 28 ottobre



TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



8.00. 7° ‘E-Rallye Monte-Carlo’: ottava prova del Campionato del Mondo FIA Eco Rally Cup. Principato di Monaco, fino al 22 ottobre (il programma)

9.30-18.00. ‘Svendita autunnale’: mercatino d'autunno dell'Eglise Saint-Charles, organizzato da Saint Vincent de Paul Monaco. Viale Saint-Charles, anche domani

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

19.00. Per ‘Les Rencontres Philosophiques de Monaco’, ‘Il litigio’ presentato da Robert Maggiori, filosofo, membro fondatore, con Monique Canto-Sperber, filosofa, Philippe Corcuff, sociologa e politologa, Maxime Rovere, filosofo. Théâtre Princesse Grace (più info)





VENERDI’ 20 OTTOBRE



SANREMO



10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Perchè è la vita’: mostra fotografico di Manuela Podda in collaborazione con Fabio Moscatelli (ingresso 5 euro, ridotto 3 euro). Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 29 ottobre (più info)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-19.00, Mostra di Eleonora Siffredi e Silvio Maiano con la partecipazione della poetessa Bianca Tarozzi. Museo Civico di Palazzo Nota, piazza Alberto Nota 2, fino al 25 ottobre (da martedì a domenica h 10/12-15/19)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

12.00. ‘Vengo Anch’io - Enzo Jannacci’: conferenze Stampa con gli artisti. Teatro Ariston (più info)

15.30. ‘Vengo Anch’io - Enzo Jannacci’: proiezione film su Enzo Jannacci Vengo anch'io! Di Giorgio Verdelli. Introduce Giorgio Verdelli, Cinema Ritz (più info)

17.00. Per ‘Ottobre di Pace 2023’, proiezione del cortometraggio ‘7,2,3 pace!’ + Incontro con il regista Riccardo Di Gerlando, con la partecipazione degli alunni della scuola di Triora, protagonisti del filmato. Sala consiliare del Museo civico in piazza Nota, ingresso libero

18.00. ‘Vengo Anch’io - Enzo Jannacci’: concerto di Armando Corsi, Conduce Sergio Secondiano Sacchi. Ex Chiesa Santa Brigida (più info)

20.30. ‘Diver Singing’: nuovo format di intrattenimento sotto la direzione artistica di Alex Penna accompagnato da un menù gourmet promozionale a soli 20 euro. Presenta Agostino Orsino (anche il 27 ottobre e 3 novembre). Impekabile, pista ciclabile km 16 a Bussana, info 348 876 2060

21.00. ‘Atmosfere nordiche e «La nostra Sinfonia»’: concerto dell’Oerchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Vladimir Lande con Andrey Baranov al violino. In programma musiche di: Nicolò Vese, Jean Sibelius, Petr Ilic Cajkovskij. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

21.00. 46ª rassegna della Canzone d’Autore: 2ª serata con Aeham Ahmad, Angelo Branduardi, Patrizia Cirulli, Carmen Consoli, Eugenio Finardi, Ron. Presentano Paolo Hendel e Antonio Silva (acquisto biglietti a questo link). Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



10.00-13.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.00-13.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

17.00-19.30. Corso di formazione gratuito per volontari dell’A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri). Aula Magna dell’Ospedale (lunedì, mercoledì e venerdì sino al 31 ottobre), info e iscrizioni 329 6621706

21.00. ‘I volti della carità, testimoni di ieri e di oggi’: conferenza in collaborazione con la Caritas diocesana. Salone parrocchiale della Sacra Famiglia



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Bordighera dall'Alto’ di Salvatore Russo, Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 ottobre



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 4 novembre (tutti i giorni. domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

19.30. ‘A Cena con le Stelle – Orionidi: le stelle cadenti d'Autunno’: cena dalle ore 19.30 osservazioni dalle ore 21.00. Agriturismo ‘Il Rifugio’ a Colle Langan. Prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3° rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria, fino al 28 ottobre

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

8.00. 7° ‘E-Rallye Monte-Carlo’: ottava prova del Campionato del Mondo FIA Eco Rally Cup. Principato di Monaco, fino al 22 ottobre (il programma)

9.00-12.00. ‘Svendita autunnale’: mercatino d'autunno dell'Eglise Saint-Charles, organizzato da Saint Vincent de Paul Monaco. Viale Saint-Charles

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)





SABATO 21 OTTOBRE



SANREMO



8.00. ‘Royal Golf Challenge Sanremo 2023’ (gara individuale di 2 giorni - 36 buche – Stableford): Gara al Golf Club degli Ulivi + Cena di Gala al Royal Hotel Sanremo (più info)

10.00. 7° torneo giovanile internazionale softball - Freesby yup in memoria di Fulvia Pavone. Torneo Under 13 presso il diamante di Pian di Poma, anche domani

10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (della 1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani + Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Perchè è la vita’: mostra fotografico di Manuela Podda in collaborazione con Fabio Moscatelli (ingresso 5 euro, ridotto 3 euro). Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 29 ottobre (più info)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-19.00, Mostra di Eleonora Siffredi e Silvio Maiano con la partecipazione della poetessa Bianca Tarozzi. Museo Civico di Palazzo Nota, piazza Alberto Nota 2, fino al 25 ottobre (da martedì a domenica h 10/12-15/19)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

12.00. ‘Vengo Anch’io - Enzo Jannacci’: conferenze Stampa con gli artisti. Teatro Ariston (più info)

15.00. ‘Vengo Anch’io - Enzo Jannacci’: presentazione dei libri di Pietro Scaramuzzo ‘Tom Zé. L'ultimo tropicalista’ + ‘Cantautori e cantautrici del nuovo millennio’ di Michele Neri. Conduce Steven Forti + Tavola rotonda: ‘L'inflazione di musica - Lo sviluppo delle piattaforme digitali e l'accrescimento esponenziale dei cantautori italiani’ con Emanuele Felice, Mimmo Ferraro, Michele Neri, Francesco Paracchini, Stefano Senardi, Paolo Talanca. Sede ex Stazione (più info)

16.00-24.00. ‘Vini in Villa’: evento dedicato al mondo del vino e al dialogo tra operatori del settore della ristorazione, del food&beverage e le cantine vinicole con degustazioni guidate e laboratori del gusto. Villa Ormond, anche domani



18.00. Vengo Anch’io - Enzo Jannacci’: ‘Le poesie di Eduardo De Filippo’: concerto di Patrizia Grulli. Ex Chiesa Santa Brigida (più info)

21.00. 46ª rassegna della Canzone d’Autore: 3ª e ultima serata con Vinicio Capossela, Leti Dafne, Flavio Giurato, Tosca, Tom Zé. Presentano Paolo Hendel e Antonio Silva (acquisto biglietti a questo link). Teatro Ariston (più info)

IMPERIA

10.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)



10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.00. Mostra ‘I Volti della città’. Evento a cura del Movimento Pro Sanctitate di Imperia. Parrocchia Sacra Famiglia, fino al 1 novembre

11.00. Cerimonia Ufficiale per il Centenario della Città: ricordi, immagini, musiche e prospettive con l’accompagnamento musicale della Banda Città di Imperia. Per l'occasione sono state realizzate speciali cartoline di Imperia, in edizione limitata, sulle quali verrà impresso il timbro dell’Annullo Filatelico dedicato al Centenario della Città. Piazza della Vittoria



15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



19.00. Per il Centenario della Città, ‘Storia di un incontro’: spettacolo con una messa in scena in perenne movimento che consentirà al pubblico di essere sempre ‘in prima fila’ coinvolto a 360 gradi tra personaggi, musiche, luci, immagini e la voce narrante, in un susseguirsi di scene e acrobazie. Parco Urbano



21.15. Spettacolo ‘Trilogia della panchina’ di Aldo Nicolaj messo in scena dalla Compagnia TeatrAion: tre monologhi ‘Sale e tabacchi’, ‘Emilia, in pace e in guerra’ e ‘La Gioia di Vivere’ interpretati da Marcella Cortese. Teatro dell'Attrito, info e prenotazioni al numero 329 4955513

VENTIMIGLIA

9.00. Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via Aprosio a sostegno del ‘Progetto Infanzia’ della Scuola di Pace (ogni terzo sabato del mese)

15.30. Per l’inizio della stagione dell’Unitrè, relazione dal titolo ‘Il sistema sanitario: una responsabilità di tutti’ tenuta dal dott. Giuseppe Genduso, già Direttore Sanitario di Imperia e poi dell’Ospedale Niguarda di Milano. Teatro Comunale

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



16.00. ‘Sulle orme di Calvino, dalle città invisibili alle città vivibili: clima, verde urbano, gestione del territorio’ organizzato dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri. Partecipa Silvio Anderloni, già Direttore del Centro Forestazione Urbana Italia Nostra Milano, ed il Consigliere Nazionale di Italia Nostra, e Roberto Cuneo con interventi su temi più prettamente legati al territorio ligure. Museo Bicknell, via Romana 39, ingresso libero



17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Bordighera dall'Alto’ di Salvatore Russo, Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 ottobre



OSPEDALETTI

8.00-19.00. Mercatino di Antiquariato, collezionismo e vintage. Corso Regina Margherita, info 338 7262822 (3° sabato di ogni mese)

20.30. Notte Internazionale della Luna: osservazioni guidate ad occhio nudo e ai telescopi. A cura dell’Associazione Stellaria. Piazzale sul Mare, partecipazione libera (più info)

DIANO MARINA

16.00-19.00. Mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 4 novembre (tutti i giorni. domenica e festivi su appuntamento)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00-17.00. ‘Aspettando Halloween’ (4ª edizione): avventura lungo un percorso di circa 800 metri, pieno di sorprese e personaggi di fantasia che condurranno i giovani visitatori alla Grotta della Strega. Con i Supereroi per i Bambini, il mago Alex, Sabina - dell'Associazione Terra di Confine - e i suoi rapaci, i Vigili del Fuoco con Pompieropoli (il percorso ludico educativo rivolto ai più piccoli) e la Karibe Band con il suo show musicale. Località Pairola, anche domani



ENTROTERRA

CIPRESSA

20.30. In occasione della giornata internazionale dell’osservazione della Luna promossa dalla NASA (National Aeronautics and Space Administration), serata gratuita di osservazione della Luna e di altri pianeti con i telescopi del gruppo Astrofili Ceriana. Parco della Torre Gallinaro, partecipazione gratuita

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3° rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria, fino al 28 ottobre

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



VALLEBONA

15.00-18.30. ‘Pittura ad Acquarello’ con filo conduttore ‘Il colore come possibilità di conoscenza del mondo dietro la natura e dentro se stessi’. Evento a cura di Claudia Sala. Locali dell’Asilo Bambini Felici, anche domani, info al 320 2761185



FRANCIA

MONACO

8.10. 7° ‘E-Rallye Monte-Carlo’: ottava prova del Campionato del Mondo FIA Eco Rally Cup. Principato di Monaco, fino al 22 ottobre (il programma)

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

DOMENICA 22 OTTOBRE



SANREMO

8.00. ‘Royal Golf Challenge Sanremo 2023’ (gara individuale di 2 giorni - 36 buche – Stableford): Gara al Golf Club degli Ulivi + Premiazione (più info)

10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Perchè è la vita’: mostra fotografico di Manuela Podda in collaborazione con Fabio Moscatelli (ingresso 5 euro, ridotto 3 euro). Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 29 ottobre (più info)

10.00-19.00, Mostra di Eleonora Siffredi e Silvio Maiano con la partecipazione della poetessa Bianca Tarozzi. Museo Civico di Palazzo Nota, piazza Alberto Nota 2, fino al 25 ottobre (da martedì a domenica h 10/12-15/19)

16.00-22.00. ‘Vini in Villa’: evento dedicato al mondo del vino e al dialogo tra operatori del settore della ristorazione, del food&beverage e le cantine vinicole con degustazioni guidate e laboratori del gusto. Villa Ormond

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA

10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



10.00. Mostra ‘I Volti della città’. Evento a cura del Movimento Pro Sanctitate di Imperia. Parrocchia Sacra Famiglia, fino al 1 novembre



10.30. Speciale visita accompagnata a Villa Grock adatta a grandi e piccini: i partecipanti potranno ‘immergersi’ in un mondo fantastico, alla scoperta di un palazzo dall’architettura bizzarra che richiama il mondo circense, lo stile rococò e déco italiano e cenni asiatici e persiani (biglietto di ingresso 6 euro intero, 4 euro ridotto + 4 euro visita accompagnata)



14.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra di fotografie ‘Bordighera dall'Alto’ di Salvatore Russo, Sede dell'UCD/ANPI, via Al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 ottobre



SAN BARTOLOMEO AL MARE

10.00-17.00. ‘Aspettando Halloween’ (4ª edizione): avventura lungo un percorso di circa 800 metri, pieno di sorprese e personaggi di fantasia che condurranno i giovani visitatori alla Grotta della Strega. Con i Supereroi per i Bambini, il mago Alex, Sabina - dell'Associazione Terra di Confine - e i suoi rapaci, i Vigili del Fuoco con Pompieropoli (il percorso ludico educativo rivolto ai più piccoli) e la Karibe Band con il suo show musicale. Località Pairola



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

10.00. 6ª Stracamporosso - Memorial Monica Ligustro: gara non competitiva di 7,5 Km a cura dell’Associazione Culturale Eventi Benefici (omaggio a tutti i partecipanti + Rinfresco e premiazione a fine corsa). Raduno dalle ore 8.00 presso il Palatenda di Bigauda, info 345 8517448 (più info)

9.00-19.00. ‘Mercatino delle pulci’ con oggetti usati ma anche per chi cerca oggetti nuovi a prezzi convenienti. Piazza Don Lombardi nella frazione di Bussana

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3° rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria, fino al 28 ottobre

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

VALLEBONA

9.00-12.30. ‘Pittura ad Acquarello’ con filo conduttore ‘Il colore come possibilità di conoscenza del mondo dietro la natura e dentro se stessi’. Evento a cura di Claudia Sala. Locali dell’Asilo Bambini Felici, info al 320 2761185



FRANCIA

MONACO

11.00. Luna park di Monaco a Port Hercule, fino al 19 novembre

12.30. 7° ‘E-Rallye Monte-Carlo’: premiazione dell’ottava prova del Campionato del Mondo FIA Eco Rally Cup. Principato di Monaco (il programma)

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

18.00. Concerto sinfonico ‘Omaggio a Rachmaninoff’. Direttore: Tomáš Netopil, pianoforte: Francesco Piemontesi. Programma: Janáček, Rachmaninoff, Dvořák. Auditorium Rainier III (più info)







