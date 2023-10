Tiro con l'Arco: due bellissime giornate di sport nella palestra di San Bartolomeo al Mare

Ieri e oggi nella palestra di San Bartolomeo al Mare si sono svolte due gare di tiro con l’arco, entrambe valevoli per la qualificazione ai campionati italiani indoor 2024, organizzate dalla Compagnia Arcieri San Bartolomeo.

"Sabato si è svolto il Trofeo giovani San Bartolomeo, dedicata alle classi giovanili, che ha riscosso un ottimo successo di partecipanti. Tanti bambini e ragazzi si sono affrontati in gara con sportività e amicizia.

Veniamo ai risultati dei nostri giovani atleti gialloblù.

Nella divisione olimpica junior maschile 4 posto per Andrea D’Amico, nelle junior femminili 2 posto per Valeria Prette, tra i giovanissimi 4 posto per Francesco Falchi.

Nell’arco nudo ragazze femminili 1 posto per Giulia De Marchi.

Oggi si è svolto il Trofeo dell’amicizia, gara riservata alle classi senior e master.

Ecco i risultati dei nostri atleti.

Nella divisione olimpica senior maschile 2 posto per Fabio Furlanetto.

Nella divisione compound master maschile 1 posto per Vittorio Pasqualotto,,6 per Dario Cosentino,7 per Cesare Argento. Il terzetto si aggiudica la gara a squadre.

Nella divisione arco nudo senior femminile 4 posto per Lucia Lenzi, nei master maschili 2 posto per Cesare Prette, 4 per Maurizio Gabrielli, 5 per Beppe Capalbo,9 per Davide Piana e 12 per Cesare Argento.

La squadra master con Prette, Gabrielli e Capalbo vince la gara .

La società organizzatrice ringrazia tutti i numerosi partecipanti alle due giornate di gara e tutti i soci gialloblù che hanno contribuito alla buona riuscita delle manifestazioni".