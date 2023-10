Pallacanestro: sconfitta interna per il Bvc Sanremo, il Varazze passa alla palestra di Ospedaletti

Bvc Sanremo-Juvenilia Varazze 80-96 (20-24, 27-24, 24-29, 9-19)

Bvc Sanremo: Colombo 20, Tacconi Davide 13, Borro 20, Genovese 5, Lupi 11, Franceschini 1, Goracci, Tacconi Daniele, Markishiq D. 10. Coach: Mauro Bonino Assistente: Alessandro Deda.

Juvenilia Varazze: Bruzzone 14, Delfino 12, Fazio P. 11, Muscella 4, Guida 17, Burgassi, Fazio G. 17, Fabbri 12, Michero 6, Ferrogiaro 3. Coach: Pozzo G.

Il Bvc Sanremo perde la seconda partita, la prima in casa, nel massimo campionato regionale, cedendo solo nell’ultimo quarto al cospetto di un Varazze davvero forte dal punto di vista tecnico e fisico.

La partita è stata all’insegna dell’equilibrio, con vantaggi alterni fino al 68-68 sul finire del terzo periodo, prima che gli ospiti riuscissero a operare il break decisivo. Guardando oltre la sconfitta, bisogna dire che il Bvc Sanremo ha disputato un’ottima prova, evidenziando, oltre ai veterani Daniele e Davide Tacconi, Luca Colombo e Joshua Genovese, giovanissimi davvero interessanti come Borro, Lupi, Franceschini, Goracci e Markishiq.

“Complimenti ai ragazzi per la prestazione gagliarda. Siamo stati in corsa per la vittoria fino all’ultimo. Abbiamo pagato dazio all’inesperienza nelle fasi decisive, ma le note positive non mancano. Abbiamo ampi margini di miglioramento e ragionando in prospettiva non possiamo che crescere in qualità di gioco e risultati” commentano gli allenatori sanremesi Mauro Bonino e Alessandro Deda.