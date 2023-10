Calcio. Serie D, troppo Alcione Milano per la Sanremese: i lombardi passano con una "manita"

SANREMESE-ALCIONE MILANO 0-5

RETI: 4' Miculi, 12' Manuzzi, 20' Morselli, 28' Ciappellano, 62' Battistini)

SANREMESE: Bohli, Bregliano, Legal, Maglione, Gagliardi, Taddei, Tordini, Mauro, Larotonda, Biagini, Camerino. A disp. Grotta, Bechini, Pellicanò, Silenzi, Cesari, Santanocito, Scariano, Pietrelli, Gatto. All. Giannini.

ALCIONE MILANO: Agazzi, Chierichetti, Miculi, Manuzzi, Palma, Morselli, Lanzi, Boscariol, Caremoli, Invernizzi, Ciappellano. A disp. Bacchin, Venturini, Petito, Zito, Tucci, Foglio, Diop, Barbuti, Battistini. All. Cusatis.

ARBITRO: El Amil di Nichelino

SANREMO - La Sanremese si arrende quasi subito alla capolista che, nel primo tempo fa poker e allunga ancora nella ripresa. Troppo forte l'Alcione Milano ma anche troppi errori dei biancoazzurri, a tratti contestati dai tifosi. Sotto la cronaca.

1' inizia la partita!

4' Alcione in vantaggio: sugli sviluppi di un corner, mancino di Morselli che Bohli respinge alla grande, nella mischia la palla arriva a Miculi che sempre di mancino stavolta non lascia scampo al portiere matuziano

10' si fa vedere la Sanremese con un tiro di Maglione, facile la presa per Agazzi

12' raddoppio orange, ma la dormita della difesa matuziana è colossale e imperdonabile: contropiede ospite che porta Palma al lancio per Morselli, il suo cross trova solissimo Manuzzi che batte Bohli di testa

18' prova a guadagnare campo la Sanremese ma per ora non riesce a impensierire la retroguardia orange

20' tris ospite con Morselli, che fa tutto Da solo, avanza palla al piede 20 metri, entra in area, si accentra e di sinistro infila all'angolino togliendo le ragnatele

26' i biancazzurri sono in bambola, fanno fatica a imbastire trame Di gioco. Gli ospiti controllano e ripartono

27' Morselli ruba palla a Bregliano e si invola verso Bohli che lo ferma al limite dell'area, poi Bregliano ci mette una pezza rifugiandosi in corner

28' corner e poker orange con Ciappellano che sbuca dietro a tutti e batte di testa Bohli

35' cross di Larotonda, un difensore orange la toglie dalla testa di Maglione

37' giallo a Invernizzi per fallo su Maglione

38' punizione fuori misura di Gagliardi

48' giallo a Camerino per fallo su Miculi

Si conclude un primo tempo a senso unico. La Gradinata Nord, in tema col momento calcistico, intona il coro "anche voi avete scommesso", per poi manifestare tutto il loro disappunto con un "meritiamo di più"

Inizia il secondo tempo. Subito cambi nella Sanremese: Cesari, Pietrelli e Silenzi prendono il posto di Biagini, Mauro e Legal

47' il primo tiro della ripresa è di Gagliardi che però non inquadra lo specchio della porta

55' ammonito Miculi per fallo su Camerino

60' conclusione debole di Palma, blocca Bohli. Primo cambio negli orange, Morselli lascia il posto a Battistini

62' Battistini entra e segna la manita, raccogliendo e appoggiando in tap in una respinta di Bohli su Palma

63' Gatto rileva Gagliardi nei biancazzurri

65' Venturini per Miculi nell'Alcione Milano

68' Invernizzi lascia spazio a Zito negli orange

71' cartellino giallo anche per Tordini

72' altro giallo per Camerino per un fallo a centrocampo, è il secondo per il giovane attaccante matuziano: Sanremese in 10. Ultimi due gialli discutibili quelli dati dal direttore di gara, in una partita fin qui corretta e senza animi accesi

76' corner Sanremese e Cesari dopo una serie di rimpalli non riesce a segnare il gol della bandiera

78' Foglio per Lanzi: altro cambio negli orange. Giallo intanto anche per Silenzi: ormai il direttore di gara ammonisce a ogni minimo fallo

81' nell'Alcione Milano Petito rileva Chierichetti

85' tiro debole e strozzato di Silenzi, Agazzi non ha nessun problema

86' Gatto prova ad accendere la luce ma viene fermato in area e l'Alcione si rifugia in corner. Nella Sanremese Scariano per Taddei

89' azione personale di Silenzi che si fa largo tra le maglie orange e prova la conclusione che finisce fuori misura

90' saranno due i minuti di recupero

Termina con la "manita" orange la sfida del "Comunale"