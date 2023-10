Calcio: rotondo 3-0, nel finale l'Imperia stende il Serra Riccò con la doppietta di capitan Giglio

Imperia-Serra Riccò 3-0

Reti: 16' Szerdi 87' Giglio rig, 94' Giglio

Imperia: Sylla, Ravoncoli, Varaldo (65' Morchio), Szerdi, Scarrone, Guida, Ventre (79' Garibbo), Giglio, Castagna (71'Biffi), Costantini,(91' Trucchi), Leo. A disposizione: Rinaldi, Comiotto, Ardissone, Moro.

Serra Riccò: Firpo, Traverso (79' Placido), Guidotti, Spallarossa (55' Fossa), Garibaldi (26' Gattulli), Vignolo, Preti, Stabile, Ranassinghe, Curabba (80' Stradi), Canovi (74' Ilardo). A disposizione: Scatolini, Serra, Robotti, Pocaterra.

Rotondo successo per l'Imperia che festeggia l'imminente centenario. Non è stata pero' una passeggiata per la formazione nerazzurra che solo nel finale, complice la doppia espulsione nelle fila del Serra Ricco ha messo al sicuro il risultato. Speciale menzione per il capitano Beppe Giglio, autore di una doppietta, e per Mirko Ravoncoli che ha raggiunto il traguardo delle 100 presenze con la maglia dell'Imperia. Sotto la cronaca.

9' Szerdi stoppa il pallone di petto con spalle alla porta e tenta una rovesciata che termina alta

11' Canovi prova il tiro a giro da appena fuori area palla indirizzata al sette ma Sylla in tuffo plastico la devia in calcio d'angolo

16' IMPERIA IN VANTAGGIO! Szerrdi cerca Castagna, il quale restituisce il pallone al centrocampista argentino che con un destro chirurgico da fuori atea insacca la palla all' angolino alla sinistra del portiere

17' Serra Ricco' subito a un passo dal pareggio! Tiro dal limite di Curabba deviato in calcio d'angolo da Sylla con un intervento per niente facile

22' calcio di punizione di Costsntini, la palla scavalca la barriera ma esce a fil di palp

25' buona combinazione Ventre-Leo il quale in corsa da sinistra mette al centro un pallone molto pericoloso sul quale Castagna per un soffio non arriva in tempo per la deviazione vincente

26' entra Gattulli esce Garibaldi

38' Calcio di punizione di Costsntini fotocopia di quello calciato al 22': stessa posizione e stesso esito

42' Leo straripante sulla sinistra, mette la palla rasoterra in area per l'accorrente Castagna che dal vertice dell'area piccola conclude a lato

43' Ammonito Leo

45' ammonito Vignolo per fallo su Ventre

Fine primo tempo.

49' Serra Ricco' in dieci! Secondo cartellino giallo per Vignolo, che in gioco pericoloso alza la gamba e colpisce Giglio alla testa

53' vibranti proteste degli ospiti per un presunto fallo di mano in area dell'Imperia.

55' Entra Fossa per Spallarossa

57' Imperia vicina al raddoppio. Pregevole azione di Ventre che appoggia a Costantini che a sua volta apre per Ravoncoli il cui cross viene rimpallato, si avventa lo stesso Costsntini il cui tiro viene a sua volta contrastato da un difensore;il pallone si innalza e Szerdi di testa da due passi conclude tra le braccia del portiere

63' Scarrone di testa da pochi metri, miracolo di Firpo

65' esce Varaldo, entra Morchio

67' Ammonito Gattulli per fallo su Giglio

68' è la volta dell'Imperia a reclamare un rigore: tiro di Giglio respinto da Firpo, Szerdi prova a impossessarsi della ribattuta ma cade lamentando una trattenuta in piena area

71' Entra Biffi al posto di Castagna, che un minuto prima ha concluso fuori in diagonale dal lato destro dell'area di rigore.

72' Ammonito Ravoncoli

73' subito Biffi on evidenza, riceve palla e prova la botta di collo che si alza sopra la traversa

74' entra Ilardo per Csnovi

77' Ventre dal limite dell'area non trova la giusta potenza, e consente a Firpo una facile parata

79' Entrano Garibbo per Ventre e Placido per Traverso

80' Entra Stradi per Curabba

85' Serra Ricco' in nove!! Espulso Stabile per fallo da ultimo uomo su Garibbo lanciato verso la porta

86' entra Faedo per Ravoncoli

87' RADDOPPIO dell'Imperia!! Il neo entrato Faedo cerca di superare il portiere in uscita, che lo atterra. Dal dischetto si presenta il capitano Giglio che trasforma con un preciso rasoterra alla destra di Firpo

91' entra Trucchi per Costantini

94' 3-0 IMPERIA! Fa tutto da solo il Capitano, che va a pressare un difensore,gli ruba palla, si invola verso la porta e batte il portiere in uscita