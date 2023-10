Ospedaletti: 'rombano' i motori sullo storico circuito, le splendide auto storiche protagoniste (Foto e Video)

Primi giri, questa mattina per le auto storiche, in occasione della rievocazione automobilistica del ‘Circuito’ ad Ospedaletti con l’organizzazione a cura del Comitato Circuito e del Comune in collaborazione con l’ASI.

La seconda rievocazione automobilistica, più volte rinviata a causa dell’emergenza pandemica, si è aperta di fronte a tanti spettatori e con il rombo dei motori ad allietare la città delle rose. La manifestazione è riservata alle auto storiche da competizione del periodo in cui si corse ad Ospedaletti, nonché ad esemplari di particolare pregio storico, tecnico e collezionistico di altri periodi.

In ricordo del pilota ligure Amilcare Ballestrieri da poco scomparso, si tiene anche un Memorial a suo nome con la partecipazione di auto da rally riferite al periodo storico in cui corse Ballestrieri, tra cui la sua Alfa Romeo Gtv. Molte le auto da Formula 1 dell'epoca ed altri stupendi mezzi che hanno fatto la storia dell'automobilismo italiano e mondiale.

Il circuito storico di Ospedaletti è chiuso al traffico e le auto girano dietro alla Safety car dei Carabinieri. Al termine di ogni batteria la vettura apripista è preceduta dalla ‘Legend Car’ di Sistel condotta dal campione del mondo Kevin Liguori. Dopopranzo, alle 14, la ripresa delle batterie e, al termine le premiazioni. La manifestazione si concluderà con una parata finale delle auto, la foto di rito e un arrivederci al 2024 con la 8a edizione delle moto. Il tutto terminerà entro le 18.

Per quanto riguarda la viabilità sarà aperto a doppio senso il lungomare, per poter collegare Bordighera con Sanremo mentre l'Amministrazione sta studiando un progetto per 'liberare' chi vive sulle strade del circuito nelle prossime edizioni. Questo per poter garantire libertà di movimento a chi vorrà uscire ed andare fuori dalla cittadina, durante la manifestazione. In tema di parcheggi, finalmente quest'anno saranno a disposizione i 156 stalli di quello coperto vicino alla 'Piccola'.