Arma di Taggia: questa mattina la cerimonia per l'11° anniversari dalla morte di Tiziano Chierotti (Foto)

Si è svolto questa mattina, sulla piazza a lui intitolata, il ricordo nell’11° tragico anniversario della morte di Tiziano Chierotti, il 24enne Caporal Maggiore del secondo reggimento Alpini della Brigata Taurinense, originario di Taggia, morto in Afghanistan il 25 ottobre 2012 in seguito ad un attacco al contingente militare italiano.

La notizia della morte del ragazzo non sconvolse solo Taggia ma tutta Italia, in quel tragico giorno. Tiziano era la 52ª vittima della missione in Afghanistan (l’anno scorso, 2021, al termine della missione sono risultati 53 i militari italiani uccisi ndr). La notizia del conflitto a fuoco nel distretto di Bawka, che portò al ferimento di quattro militari italiani e alla successiva morte di Tiziano, venne ripresa da tutti i media nazionali ed ebbe una eco molto forte anche nelle settimane e anni a venire. Da quel momento il caporalmaggiore di Taggia è stato ricordato e omaggiato ogni anno.

Insieme a Gianna e Piero Chierotti, i genitori di Tiziano, ed alla sorella Sally, erano presenti: il Prefetto di Imperia Valerio Massimo Romeo, il Questore Giuseppe Felice Peritore, il Sindaco di Taggia Mario Conio ed il suo vice Espedito Longobardi e, per la Regione, il Consigliere Chiara Cerri.