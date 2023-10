Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 15 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 15 OTTOBRE



SANREMO

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



9.00. Gran finale per il circuito Ristogolf 2023 By Allianz con 12 chef ospiti, tanti artisti sul palco, golf, divertimento e beneficenza. Royal Hotel Sanremo, Circolo Golf degli Ulivi e Casinò Municipale (il programma con i dettagli a questo link)



9.30-16.30. ‘Da Sanremo a Collabella – 100 anni di Italo Calvino’: escursione fino alla località di Collabella accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo sotto il ‘pino’ in piazza Colombo, info 327 0824866 (più info)



10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani + alle 11 Talk con Giulia Iacolutti, Fotografa documentarista e artista visuale + alle 15.15, incontro con Paola Agosti (ha fotografato le trasformazioni sociali, i movimenti e il clima di cambiamento che negli anni '70 sconvolsero il Paese + alle 16.30 Talk con Mauro Bubbico, uno dei più grandi grafici del panorama nazionale. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Perchè è la vita’: mostra fotografico di Manuela Podda in collaborazione con Fabio Moscatelli (ingresso 5 euro, ridotto 3 euro). Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 29 ottobre (più info)

10.00-19.00, Mostra di Eleonora Siffredi e Silvio Maiano con la partecipazione della poetessa Bianca Tarozzi. Museo Civico di Palazzo Nota, piazza Alberto Nota 2, fino al 25 ottobre (da martedì a domenica h 10/12-15/19)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

15.00-21.00. ‘Rotte, Frammenti di Sogni’: ultimo giorno della mostra personale di Nicola Malnato. Ex chiesa Santa Brigida nella Pigna, fino al 15 ottobre

15.00-19.00. Apertura straordinaria della biblioteca Civica ‘Dott. F. Corradi’ per i 100 anni dalla nascita di Calvino con visite guidate al Fondo Eva Mameli e Mario Calvino (previsti 5 turni di visita da 40 minuti ciascuno ai seguenti orari: 15, 15.50, 16.40, 17.30, 18.20 con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: biblioteca@comunedisanremo.it + alle 16.30 presentazione della guida del percorso letterario ‘Italo Calvino, Sanremo e dintorni - Un itinerario letterario (1923 - 2023)’



21.00. ‘L’Onesto Fantasma’: spettacolo teatrale con Gianmarco Tognazzi, Renato Marchetti, Fausto Sciarappa e con la partecipazione in video di Bruno Armando . Drammaturgia e Regia Edoardo Erba. Teatro dell’Opera del Casinò, prenotazione al cell. 347 7302008



IMPERIA



8.30. ‘La Velocissima’: campionato regionale Fidal sui 5km su strada organizzata dal Marathon Club Imperia + gara non competitiva aperta a tutti. Partenza dalla ciclabile a Borgo Prino verso San Lorenzo (più info)

9.00. Fiera di San Francesco nel centro storico di Porto Maurizio



10.00-18.00. Per la 12esima edizione delle Giornate FAI d’Autunno, il gruppo Fai giovani Imperia dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, andrà alla scoperta di Oneglia e del suo peculiare contesto ambientale e architettonico, sociale ed economico, quello di una città trasformata dallo sviluppo industriale del XX secolo. Ritrovo ai banchi FAI situati davanti all'ex Deposito Franco, in Piazza San Giovanni, in testa al molo di Calata Cuneo (più info)



10.00-18.00. Per la 12esima edizione delle Giornate FAI d’Autunno, il gruppo Fai giovani Imperia insieme alla delegazione Fai Imperia dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, visita al Museo dell’Olivo Carlo Carli. Ritrovo ai banchi FAI situati davanti all'ex Deposito Franco, in Piazza San Giovanni, in testa al molo di Calata Cuneo (più info)

10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



10.00. Mostra ‘I Volti della città’. Evento a cura del Movimento Pro Sanctitate di Imperia. Parrocchia Sacra Famiglia, fino al 1 novembre



14.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



17.00. ‘Buon compleanno Italo! Cento pagine per Calvino’, evento in omaggio allo scrittore italiano più tradotto al mondo, Italo Calvino, nella data del centenario, in compagnia di Alessandra Chiappori, giornalista. Libreria Ragazzi, ingresso libero e gratuito



BORDIGHERA



11.00 & 17.00. Due visite guidate in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

OSPEDALETTI



9.00-18.00. 2ª edizione della Rievocazione Storica automobilistica – G.P. Sanremo, organizzata con la collaborazione dell’Automoto club Storico Italiano (ASI), con numerosi eventi collaterali. Circuito cittadino (il programma nella locandina)



10.00-18.00. ‘Giornate FAI d’Autunno’: visite alla Casa e Collezione Laura a Villa San Luca a cura del Gruppo FAI Giovani e della Delegazione FAI di Imperia. Via Camillo Benso Conte di Cavour 40 (maggiori informazioni a questo link)

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)

DIANO MARINA



8.00. E-Ride Fest: due giorni di e-bike tra territorio, scoperta e adrenalina nell’entroterra del Golfo Dianese. Ritrovo presso la Piazza del Comune (info e programma)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



12.00. Grande Castagnata street food, cocktail, vino, bevande, birra e castagne + animazione a cura della Karibe Band in piazza Sottana, delle danzatrici del ventre della Scuola New Movanimart, della scuola di ballo ASD Imperia Dance e della campionessa di pole dance Chiara Peirone. Località Chiappa



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

CIVEZZA

9.30. 5ª Edizione delle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche: visita agli antichi borghi ricchi di storia e di torri antibarbaresche accompagnati dalla guida Marina Caramellino. Al termine degustazione di Pigato come aperitivo. Ritrovo in piazza del Bar, info e prenotazioni: 337 1066940 (più info)

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3° rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria, fino al 28 ottobre

PERINALDO



8.30. Giro di Perinaldo ‘Trail Running’

PIGNA

12.00. Sagra della Castagna organizzata dalla Pro Loco di Buggio in piazza Vittorio Emanuele II + Musica con i D-sparsi + servizio di navetta gratuito con partenza da Pigna, prenotazione al 340 3326500

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

VASIA

9.00-18.00. 55esima Festa della Castagna con numerose iniziative + 13esima edizione della Panta-Bike. Frazione Pantasina (locandina)

FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



15.30. ‘West Side Story’: commedia musicale con le melodie immortali di Leonard Bernstein e la coreografia strepitosa di Jerome Robbins. Grimaldi Forum Monaco (più info)

16.30. ‘L'Alchimista’: spettacolo teatrale con Roxanne Bennett ou Myriam Anbare, Benjamin Bouzy ou Guillaume Reitz, Fabien Floris ou Kévin Poli. Théâtre des Muses (più info)

18.00. Concerto sinfonico - Omaggio a Rachmaninoff’ diretto dal M° Kazuki Yamada, pianoforte: Evgeny Kissin. Programma: Rachmaninoff. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



15.00. ‘Marco Polo’: spettacolo di balletto in 2 atti liberamente ispirato al romanzo ‘Le città invisibili’ di Italo Calvino. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4-6 (prenotazioni)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate