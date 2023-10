Elezioni Amministrative a Sanremo: partiti e liste civiche in 'surplace'? Cresce l'attesa e impazzano i sondaggi

La campagna elettorale per le prossime Amministrative di Sanremo sembrava già iper avviata nel corso dell’estate, con un grande anticipo rispetto ai tempi canonici e, invece, almeno fino a ieri quando i corridoi politici della città dei fiori hanno offerto il nome di Fulvio Fellegara, tutto si è adagiato in attesa di tempi migliori.

Che l’anticipo del gruppo ‘Anima’, che dovrebbe sostenere la candidatura a sindaco di Alessandro Mager, fosse un pochino esagerato era trapelato dai corridoi della politica matuziana. Il tutto mentre dal centrodestra non sono ancora arrivati chiari segnali su eventuali nomi da mettere in campo e, in particolare, rimane da capire cosa faranno le due ‘anime’ dell’attuale Amministrazione Biancheri, che da sempre vede notoriamente una componente di centrodestra e una di centrosinistra.

Con l’eventuale candidatura di Fulvio Fellegara (che viste le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle dovrebbe essere sostenuto da Partito Democratico e Progetto Comune) potrebbe confluire qualche esponente del centrosinistra ‘biancheriano’, ma rimane da capire cosa faranno i fuoriusciti del PD, che hanno aderito a ‘Sanremo al Centro’. C’è poi tutta la schiera di consiglieri, assessori e semplici sostenitori dichiaratamente di centrodestra, che dovrà prendere una decisione, nel momento in cui dai partiti dell’area ‘meloniana’ esprimeranno un loro candidato.

Una situazione intricata che, secondo i ben informati, potrebbe vedere sbrogliare la matassa tra novembre e Natale, in modo da vedere i candidati ai nastri di partenza con il nuovo anno ed una ‘volata’ verso giugno per conquistare l’ambito scranno di palazzo Bellevue.

Intanto impazzano i sondaggi. Dopo quelli telefonici il portale ‘opinioni.net’ ne sta svolgendo uno sui social network ma, a parte qualche nome diverso tra i candidati, le domande sono sempre le stesse e riguardano l’operato dell’attuale sindaco e amministrazione e quali sono le aspettative su nomi, liste civiche e partiti delle coalizioni che si presenteranno alla prossima consultazione elettorale.

I nomi sono del tutto simili ai precedenti e, tra i ‘papabili’ candidati a sindaco troviamo, oltre ai soliti Alessandro Mager, Maurizio Zoccarato, Gianni Rolando e Claudia Lolli, anche Simone Baggioli (Forza Italia), Giancarlo Ghinamo (stimato commercialista e presidente del Cda al Casinò), Roberto Berio (ex giornalista ed imprenditore), Gianni Rolando (candidato a Sindaco nel 2004 e stimato ingegnere), Luca Lombardi (Fratelli d’Italia) e Claudia Lolli (ex Assessore al Turismo nella Giunta Zoccarato e albergatrice).

I giochi sono ancora sul tavolo nelle varie fazioni politiche. Nel centrosinistra, al momento, sembra regnare la frammentazione, visto che il M5S si smarca dall’eventuale candidatura di Fellegara e, sempre secondo i rumors, potrebbe essere presentato un ulteriore candidato, questa volta legato all’estrema sinistra. Dall’altra parte, in attesa di qualche nome a sorpresa (con scarse possibilità anche di entrare in consiglio), c’è interesse nel vedere l’eventuale ufficialità di Alessandro Mager da una parte e del tanto agognato nome del centrodestra per la carica di primo cittadino. Restiamo in attesa.