Pallavolo: il Grafiche Amadeo ci riprova, nuova sfida interna per i Gialloneri di Cesare Chiozzone

Seconda gara interna della stagione per il Grafiche Amadeo che ospita domani sera, alle 20,30, alla palestra di villa Citera, nell’ambito del campionato nazionale maschile di serie B di pallavolo, la Ilario Ormezzano Biella.

Quella di domani si preannuncia tra le sfide più calde ed importanti della stagione.

Non tanto per questioni di rivalità (non esistono precedenti tra le due) quanto per il fatto che entrambe le formazioni, matricole del torneo cadetto, cercheranno in ogni modo di portare a casa il risultato. Un successo, dopo le rispettive sconfitte patite al debutto (il Grafiche Amadeo ha ceduto per 3 a 0 sabato scorso in casa contro il Rossella Caronno; stesso risultato hanno incassato i biellesi in trasferta a Torino col Volley Parrella) servirà a dare subito una sterzata, manovra che –in particolar modo per il Grafiche Amadeo– potrebbe assumere un valore assoluto in chiave futura.

In settimana Cesare Chiozzone si è soffermato a lungo, assieme ai suoi ragazzi, ad analizzare le immagini della gara persa col Caronno e ciò ha consentito al gruppo di prendere consapevolezza del fatto che, senza quelle esitazioni iniziali, quella forma di timore reverenziale emersa della prima fase, la gara avrebbe potuto assumere una piega diversa.

«Questo è un campionato che non consente alcun tipo di esitazione. Per provare a salvarci dovremo raddoppiare sempre le nostre forze in campo –rimarca il trainer del Grafiche Amadeo– ancor più in occasione di una partita come quella di domani sera contro una squadra che ha riportato la serie B a Biella dopo parecchi anni e che sarà tra i promotori della 28esima edizione della Del Monte Supercoppa SuperLega 2023 che avrà teatro preso il “Biella Forum”, impianto da circa 5.000 spettatori attualmente in ristrutturazione, pronto a mostrarsi nella sua nuova veste proprio per l’evento».

Nessuna grossa novità in casa sanremese. La squadra si è allenata regolarmente e spera, come già avvenuto sabato scorso, sul sempre prezioso supporto del pubblico.

Queste le info invece relative alla formazione avversaria.

Sulla panchina del sodalizio biellese siede Carlos Di Lonardo, allenatore di origini argentine, naturalizzato biellese, alla sua quarta stagione alla guida dei bluarancio. Nelle fila dei piemontesi spiccano il libero Stefano Vicario (classe 2001), i centrali Tommaso De Benedetti (2002) e Jacopo Marchiodi (2002), i gemelli David Frison (schiacciatore ’99) ed Emanuele Frison (palleggiatore), il giovane Giacomo Bottigella, i nuovi innesti: Claudio Avalle, opposto di qualità indiscusse che ha giocato le ultime stagioni nell’Alto Canavese, in serie B e Davide Manganello, terminale offensivo, classe 2000.