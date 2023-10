Imperia: al via la 30a edizione del concorso fotografico organizzato dal circolo Castelvecchio

Il circolo Castelvecchio, in collaborazione con la Camera di Commercio ‘Riviere di Liguria’ organizza la 30a edizione del concorso fotografico riservato a fotoamatori e scuole.

L’edizione di quest’anno è speciale sotto tanti punti di vista: è dedicata ai ‘100 anni della Città di Imperia’, da cui il nome al concorso del Centenario e, per la prima volta ha una valenza nazionale in quanto abbiamo ottenuto il patrocinio dell’U.I.F. (Unione Italiana Fotoamatori).

Il titolo è ‘L’olivo, il suo paesaggio e le sue tradizioni’. A differenza di tutte le precedenti edizioni le opere non dovranno essere stampate, montate su cartoncino nero e consegnate ad un negozio di fotografia ma semplicemente inviate, in formato digitale all’indirizzo mail: circolocastelvecchio@libero.it. Verranno esaminate dalla giuria e stampate a cura del circolo.

Le sezioni per fotoamatori saranno due: colori e bianco e nero. La quota di partecipazione è di 20 euro (10 per le scuole) e i premi, per ogni sezione, sono i seguenti:

1° Classificato Coppa o targa + euro 200

2° Classificato Coppa o targa + euro 150

3° classificato Coppa o targa + euro 100

Per le Scuole:

1° classificato coppa o targa + euro 200

2° e 3° classificato: coppa o targa +materiale ddiddattico

Naturalmente come sempre verrà premiata la foto più votata dal pubblico con coppa o targa + euro 100.

Il termine ultimo per la presentazione delle opere sarà il 30 0ttobre. Le fotografie saranno esposte durante ‘Olioliva’ il 3, 4 e 5 novembre nel padiglione istituzionale. La premiazione avverrà domenica 5 novembre alle 10 nell’area incontri di ‘Olioliva’. Il regolamento completo e la scheda di partecipazione si trovano sul sito: www.circolocastelvecchio.it.