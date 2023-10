Regione: il capogruppo della Lega "Prosegue l'iter per l'istituzione di una taglia sui piromani"

"Prosegue in Regione Liguria l’iter della proposta di legge della Lega per istituire una taglia sui piromani. In quarta commissione territorio e ambiente sono stati sentiti i Vigili del Fuoco e l’associazione avvocati amministrativisti liguri, grazie alla quale farò ulteriori approfondimenti”.

Lo ha detto il capogruppo della Lega in consiglio regionale Stefano Mai. “Ricordo – prosegue - che la legge depositata in Consiglio regionale, prevede di alzare il tetto delle sanzioni fino a 10mila euro per chi appicca dolosamente incendi e di istituire un premio in denaro di 3mila euro a chi fornisce informazioni utili a identificare i piromani. Un modo per scoraggiare coloro che appiccano incendi mettendo in pericolo vite umane, animali, ambiente e il nostro territorio. Gli introiti delle sanzioni saranno destinati per un 50% al ripristino, al recupero e al miglioramento dei territori incendiati e per l’altra parte a potenziare il sistema regionale dell'antincendio boschivo”.

“Ricordo ai cittadini – termina Mai - che è fondamentale la tempestività con cui si avvistano gli incendi e che serve la collaborazione di tutti per fermare i piromani”.