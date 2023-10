Nel weekend alle porte, Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese sarà impegnata su due fronti per le finali di campionato.

In Serie A, la quadretta di Federico Raviola farà visita al Cortemilia di Massimo Vacchetto. Fischio d'inizio all'andata dell'ultimo atto previsto per le 15 di sabato prossimo.



Domenica, alle 20:30, si giocherà la finale di ritorno del campionato di Serie C1. La quadretta di Daniele Grasso sarà di scena a Pieve di Teco per provare a ribaltare il punteggio dell'andata.