Calcio. Eccellenza: Imperia, inizio di stagione dai due volti. Domenica arriva il Serra Riccò

È una Imperia dai due volti, quello visto in queste prime cinque giornate di campionato. Cinica, spietata e corazzata "in casa", enigmatica in trasferta.

Sei dei sette punti sono stati infatti conquistati ad Andora, dove i nerazzurri stanno giocando le partite interne (e lo faranno almeno fino a dicembre, ma il ritorno al "Ciccione" sembra essere previsto con il nuovo anno), contro Busalla e Taggia. Mentre in trasferta il solo pareggio sul campo della Voltrese, e le sconfitte con Rivasamba e Campomorone, lasciano ancora qualche dubbio su quello che potrà essere il cammino in campionato.