Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 12 a domenica 15 ottobre in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 12 OTTOBRE



SANREMO

10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani con mostre fotografiche, incontri e laboratori con la presenza di importanti ospiti del settore. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-19.00, Mostra di Eleonora Siffredi e Silvio Maiano con la partecipazione della poetessa Bianca Tarozzi. Museo Civico di Palazzo Nota, piazza Alberto Nota 2, fino al 25 ottobre (da martedì a domenica h 10/12-15/19)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)



15.00-21.00. ‘Rotte, Frammenti di Sogni’: mostra personale di Nicola Malnato + alle ore 18, esibizione del coro svedese della cattedrale di Kalmar con brani di lirica corale nordica, canti popolari e brani spirituali. Ex chiesa Santa Brigida nella Pigna, ingresso libero, fino al 15 ottobre

21.00. ‘Una delle sinfonie più mature e profonde del compositore boemo’: concerto della Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Dejan Bogdanovic (Violino), Enrico Balboni (Viola). Teatro dell’Opera del Casinò (più info)



DIANO MARINA



14.30. 5ª edizione del World Folklore Festival: Sfilata dei gruppi folkloristici nelle vie del centro cittadino + alle 15, esibizione dei gruppi folkloristici presso l'area manifestazioni del Molo delle Tartarughe



16.00-19.00. Mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 4 novembre (tutti i giorni. domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3° rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria, fino al 28 ottobre

PERINALDO

16.00. ’Agricoltura sostenibile’: convegno incentrato anche sull’importante figura dell’infermiere di comunità. Modera Alberto Guasco. (in collaborazione con Ass. Forum). Sala Consiliare, ingresso libero

PIETRABRUNA

9.00. Escursione Pietrabruna – S. Salvatore: largo anello panoramico tra gli olivi e nelle pendici rocciose a monte del paese. Evento a cura della Sezione di Imperia del CAI. Ritrovo in piazza in centro paese, info 335 5278 924

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)

18.30. Convegno dal titolo ‘I paesaggi della viticoltura eroica: qualità e biodiversità, due valori di un territorio sostenibile’ con contributi tecnico-scientifici ed operativi sulla viticoltura terrazzata alpina e costiera, organizzato dall’Osservatorio del Paesaggio Transfrontaliero della Riviera Italo-Francese OdP-TRIF. Auditorio dell’Agora, Maison Diocésaine de Monaco, Rue Bellevue 18, ingresso libero e gratuito ma con prenotazione del posto iscrivendosi QUESTO LINK



20.00. ‘L'Alchimista’: spettacolo teatrale con Roxanne Bennett ou Myriam Anbare, Benjamin Bouzy ou Guillaume Reitz, Fabien Floris ou Kévin Poli. Théâtre des Muses (più info)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



VENERDI’ 13 OTTOBRE



SANREMO



10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Alle 15.30 presentazione ‘Libri Fotografici di Protesta’ a Cura di Luciano Zuccaccia. A seguire Talk con Luciano Zuccaccia, fotografo e curatore editoriale. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-19.00, Mostra di Eleonora Siffredi e Silvio Maiano con la partecipazione della poetessa Bianca Tarozzi. Museo Civico di Palazzo Nota, piazza Alberto Nota 2, fino al 25 ottobre (da martedì a domenica h 10/12-15/19)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

10.30. Per la Festa del Santo Patrono San Romolo celebrazione eucaristica del Vescovo Antonio Suetta, alla Concattedrale di San Siro



15.00. ‘Perchè è la vita’: inaugurazione mostra fotografica di Manuela Podda in collaborazione con Fabio Moscatelli (ingresso 5 euro, ridotto 3 euro). Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 29 ottobre (più info)



15.00. Gran finale per il circuito Ristogolf 2023 By Allianz con 12 chef ospiti, tanti artisti sul palco, golf, divertimento e beneficenza. Royal Hotel Sanremo, Circolo Golf degli Ulivi e Casinò Municipale, fino al 15 ottobre (il programma con i dettagli a questo link)

15.00-21.00. ‘Rotte, Frammenti di Sogni’: mostra personale di Nicola Malnato. Ex chiesa Santa Brigida nella Pigna, fino al 15 ottobre

16.30. Per la Festa del Santo Patrono, cerimonia di consegna dei premi al dott. Giuseppe Ferrea, Primario dell’ospedale ‘Borea, per l’imprenditoria a Gian Maria Leto, per lo sport a Michele Luigi De Maria, per la cultura a Lucinda Buja, insegnante ai Licei di Ventimiglia, Sanremo e Nizza + proclamazione cittadino Benemerito + Intermezzi musicali a cura dell'Orchestra giovanile 'Note Libere'. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero sino ad esaurimento posti



18.00. ‘Scuola e Comunità: costruiamo insieme il futuro’: conferenza promossa dal Partito Democratico provinciale. Con la partecipazione di: Irene Manzi, membro della Segreteria nazionale del PD con delega alla scuola, Brando Benifei, Europarlamentare e capodelegazione del PD, e Fulvio Fellegara, Segretario della CGIL di Imperia. Modera Daniela Fara membro della Segreteria PD di Genova. Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47

IMPERIA



9.00-20.00. ‘Natura & Benessere’: evento dedicato alla difesa dell'ambiente, alla tutela del verde e del paesaggio organizzato dal Comitato San Maurizio in Via XX Settembre e via Cascione, anche domani (il programma a questo link)



10.00-13.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.00-13.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

21.00. Inaugurazione mostra ‘I Volti della città’ con la partecipazione del Coro con Claudia e la presenza del vescovo Guglielmo Borghetti. Evento a cura del Movimento Pro Sanctitate di Imperia. Parrocchia Sacra Famiglia, fino al 1 novembre



VENTIMIGLIA



14.15. ‘Dal Convento dell'Annunziata al gruppo episcopale di Ventimiglia tra storia e archeologia’: escursione didattica con approfondimenti storico/archeologici con percorso sulla via antiqua dal Forte dell'Annunziata. Evento a cura del Punto Informativo ‘Via Iulia Augusta’. Ritrovo davanti al Museo Civico Archeologico Girolamo Rossi, info 0184 351181



16.00. Presentazione libro ‘Il Sogno babilonese e l’olocausto di Alexandre Voronoff’ di Enzo Barnabà con ospite speciale Isabelle Titard, nipote parigina di A. Voronoff. Evento a cura dell’Associazione Culturale Italia – Israele di Ventimiglia. Biblioteca Aprosiana, Piazza Bassi



DIANO MARINA



16.00-19.00. Mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 4 novembre (tutti i giorni. domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3° rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria, fino al 28 ottobre



PONTEDASSIO

18.00. Per il mese Rosa della LILT, conferenza ‘Prevenire è vivere: Come, Quando e Perché’. Sede della ProLoco

TRIORA

15.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



19.15. Festival des Etoilés Monte-Carlo 2023: una programmazione gastronomica d'eccezione per una cena a 4 mani realizzata dallo chef Dominique Lory in collaborazione con Jason Atherton, chef britannico con numerosi ristoranti stellati Michelin in tutto il mondo. Grill dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo (più info)



20.00. ‘L'Alchimista’: spettacolo teatrale con Roxanne Bennett ou Myriam Anbare, Benjamin Bouzy ou Guillaume Reitz, Fabien Floris ou Kévin Poli. Théâtre des Muses (più info)



20.00. ‘Nous y voilà!’: Philippe Torreton interpreta alcune poesie di Ronsard, Baudelaire e Rimbaud, accompagnato da Richard Kolinka, ex batterista dei Téléphone, e dal musicista Aristide Rosier. Théâtre Princesse Grace (più info)

20.30. ‘West Side Story’: commedia musicale con le melodie immortali di Leonard Bernstein e la coreografia strepitosa di Jerome Robbins. Grimaldi Forum Monaco (più info)



NICE



20.30. Concerto d’apertura dell’Ensemble Baroque de Nice con Christophe Mazeaud, Hautbois. In programma musiche di Bach e Marcello. Eglise St François de Paule nella vecchia Nizza (più info)



SABATO 14 OTTOBRE



SANREMO



8.00-19.00. Mercatino ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro

8.30-15.00. Per il mese Rosa della LILT, convegno ‘Tumore della mammella’. Grand Hotel Des Anglais



9.00. Gran finale per il circuito Ristogolf 2023 By Allianz con 12 chef ospiti, tanti artisti sul palco, golf, divertimento e beneficenza. Royal Hotel Sanremo, Circolo Golf degli Ulivi e Casinò Municipale, fino al 15 ottobre (il programma con i dettagli a questo link)

10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (della 1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani + alle 11 Talk con Giuseppe Cardoni ‘Dagli anni '70 si dedica alla fotografia di reportage in bianco e nero’ + alle 15.15 Talk con Claudio Corrivetti editore della Postcart Edizioni + alle 16.30 Talk con Ben Krewinkel. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Perchè è la vita’: mostra fotografico di Manuela Podda in collaborazione con Fabio Moscatelli (ingresso 5 euro, ridotto 3 euro). Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 29 ottobre (più info)

10.00, 11.15 & 19.15. ‘Tour Ariston’: visite guidate dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (9 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)



10.00-19.00, Mostra di Eleonora Siffredi e Silvio Maiano con la partecipazione della poetessa Bianca Tarozzi. Museo Civico di Palazzo Nota, piazza Alberto Nota 2, fino al 25 ottobre (da martedì a domenica h 10/12-15/19)



10.00. Meeting Liguria HF organizzato dall’Associazione Radio , info Amatori Sezione di Sanremo Palazzo Roverizio, via Escoffier 29, ingresso libero, info 338 4910255

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

15.00-21.00. ‘Rotte, Frammenti di Sogni’: mostra personale di Nicola Malnato con performance sonora dal titolo ‘dontsayBday’. Ex chiesa Santa Brigida nella Pigna, fino al 15 ottobre

16.00. Per ‘Ottobre di Pace 2023’, staffetta-marcia per la pace interculturale, interreligiosa, aperta a tutte le età. Partenza dalla pista Ciclopedonale a Villa Helios e arrivo in zona Tre Ponti

17.00. 10° Concerto di San Romolo sotto la direzione artistica di Freddy Colt con un ensemble del Circolo Mandolinistico Euterpe in un programma di melodie, serenate e brani di carattere dedicati ad una figura indimenticabile della 'sanremesità' Ninetto Silvano + Presentazione del libro di Andrea Gandolfo ‘Storia di Sanremo. Dalla Restaurazione all'Unità d'Italia 1815-1861’. Interviene il presidente della Famija Sanremasca Leone Pippione. Federazione Operaia di via Corradi 47, ingresso libero



18.00. Presentazione del romanzo di Achille Maccapani ‘Sanremo e il tesoro di Hitler - La nuova indagine del commissario Orengo’. Dialoga con l’autore Remigio d’Aquaro. Libreria ‘Ubik Sanremo’ in via Roma

21.00. Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque’: spettacolo di Giuseppe Giacobazzi. Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



10.00-20.00. ‘Natura & Benessere’: evento dedicato alla difesa dell'ambiente, alla tutela del verde e del paesaggio organizzato dal Comitato San Maurizio in Via XX Settembre e via Cascione (il programma a questo link)

10.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)



10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

10.00. Mostra ‘I Volti della città’. Evento a cura del Movimento Pro Sanctitate di Imperia. Parrocchia Sacra Famiglia, fino al 1 novembre

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi

17.00. Tavola rotonda sull’argomento ‘Lo sport come presidio dell'evoluzione dei valori psicofisici dell'essere umano: lavorare per e con i giovani per garantire un futuro al territorio’. Modera l'evento Claudio Brachino, giornalista stampa e TV e Direttore de ‘Il Settimanale’. Palazzetto dello Sport in via San Lazzaro (locandina)



17.00. Per i Pomeriggi Universitari (21ª edizione), presentazione tesi ‘Le risorse turistiche di un’area marginale: il caso della Valle Arroscia’ di Irene Bos dell’Università degli Studi di Genova. Sede della Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri a Palazzo Guarnieri, Piazza Pagliari 4



17.30. Cerimonia di premiazione della 10ª edizione del Concorso Internazionale di Poesia ‘Parasio – Città di Imperia’. Intermezzo musicale a cura di Luisa Repola, Sala Consiliare Provincia di Imperia, Viale Matteotti 147 (accesso per le auto da Corso Roosevelt)



21.00. Per il ciclo di incontri ‘Percorso per genitori’, proiezione film d’animazione della Disney ‘Encanto’. Evento a cura dell’associazione Pro Famiglia. Salone Parrocchiale della Sacra Famiglia, ingresso gratuito

21.15. Proiezione video ‘Il Tenco scivolato su di noi (graffiti dal 1974)’ di Ersilia Ferrante, per la regia di Riccardo Di Gerlando. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 320 2127561

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



OSPEDALETTI



9.00-20.30. 2ª edizione della Rievocazione Storica automobilistica – G.P. Sanremo, organizzata con la collaborazione dell’Automoto club Storico Italiano (ASI), con numerosi eventi collaterali. Circuito cittadino (il programma nella locandina)

DIANO MARINA



9.00. E-Ride Fest: due giorni di e-bike tra territorio, scoperta e adrenalina nell’entroterra del Golfo Dianese. Ritrovo presso la Piazza del Comune (info e programma)

16.00-19.00. Mostra ‘Time after time’ degli artisti contemporanei Andrea Chiesi e Alessandro Papetti. Sala ‘R. Falchi’, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 4 novembre (tutti i giorni. domenica e festivi su appuntamento)



CERVO



8.00-19.00. ‘Io non rischio - Buone pratiche di protezione civile’: l'Associazione Volontari della Protezione Civile di Cervo ODV informa su come ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi. Via Aurelia nel parcheggio della stazione di fronte alla farmacia

18.00. Incontro con il soprano Josella Ligi, artista di fama internazionale, con ascolto di alcune registrazioni dell'artista e visione di alcuni video e foto della sua carriera. Evento a cura dell'Associazione San Giorgio. Oratorio di Santa Caterina, ingresso libero

ENTROTERRA



CERIANA

10.30. Tavola rotonda ‘Il percorso intrapreso per riportare la coltivazione del grano in Liguria e nel Ponente’: giornata di studio dedicata al grano e alla sua coltivazione. Nel pomeriggio discussione sui metodi di coltivazione con distribuzione dei semi delle varietà tradizionali di frumenti teneri e duri, Evento realizzato dalle Condotte Slow Food del Ponente Ligure in collaborazione con i Contadini del territorio e col Comune di Ceriana. Piazza Santo Spirito (locandina)

CIVEZZA

10.00. 5ª Edizione delle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche: visita al suggestivo borgo di Boscomare e atelier dell’artista Minello, rientro tra boschi di roverella e visita di Lingueglietta accompagnati dalla guida Barbara Campanini. Al termine merenda facoltativa con piatti tipici. Ritrovo nel parcheggio davanti alla chiesa di Lingueglietta, info e prenotazioni: 346 7944194 (più info)

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3° rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria, fino al 28 ottobre

21.00. Per la rassegna dedicata alle compagnie amatoriali FITA della Provincia di Imperia, spettacolo della Compagnia ‘Riemughe Surve’ dal titolo ‘Dalle stelle.. alle stalle’. Teatro Concordia, ingresso gratuito ad offerta libera (più info)

PIGNA

10.30. Cerimonia di intitolazione di due aree pubbliche a Pietro Isnardi alle 10.30 (via S. Rocco, Parcheggio pubblico, in prossimità della bacheca del Parco) e Giulio Manesiero alle 11.30 (via S. Rocco, Giardino pubblico, in prossimità della Residenza Protetta)

PORNASSIO

9.00-18.00. ‘Drive-in Car Market, il mercatino nel bagagliaio’ riservato esclusivamente a privati. Gli espositori possono utilizzare la propria auto che si trasforma in un vero e proprio negozio. Evento a cura dell’Accademia Kronos. Colle di Nava

SEBORGA

10.30. Inaugurazione del Monumento a S.A.S. Giorgio I, Principe di Seborga della cui investitura ricorre quest’anno il sessantesimo anniversario. Giardini di fronte alla Chiesa di San Bernardo

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO

9.00-15.30. ‘Festa della Scienza’: evento alla scoperta dell'affascinante mondo della scienza attraverso laboratori, stand e dibattiti suggestivi. In programma: laboratori interattivi, stand per la scoperta della scienza, affascinanti discussioni. Mercato della Condamine



13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



15.30 & 20.30. ‘West Side Story’: commedia musicale con le melodie immortali di Leonard Bernstein e la coreografia strepitosa di Jerome Robbins. Grimaldi Forum Monaco (più info)

18.00. ‘Monaco Dolceacqua Evening’: nell'ambito di una serie di eventi che segnano il futuro gemellaggio tra Monaco e Dolceacqua, serata dedicata alla cittadina italiana: una banda di 25 musicisti di Dolceaqua terrà un concerto di 30 minuti alle 19, seguito dall'esibizione dell'Orchestra Municipale di Monaco, composta da 21 musicisti. Dalle ore 18.00 degustazione delle specialità della tradizione di Dolceaqua. Mercato della Condamine



19.15. Festival des Etoilés Monte-Carlo 2023: una programmazione gastronomica d'eccezione per una cena a 4 mani realizzata dallo chef Dominique Lory in collaborazione con Jason Atherton, chef britannico con numerosi ristoranti stellati Michelin in tutto il mondo. Grill dell'Hôtel de Paris Monte-Carlo (più info)



20.00. ‘L'Alchimista’: spettacolo teatrale con Roxanne Bennett ou Myriam Anbare, Benjamin Bouzy ou Guillaume Reitz, Fabien Floris ou Kévin Poli. Théâtre des Muses (più info)



NICE



20.00. ‘Marco Polo’: spettacolo di balletto in 2 atti liberamente ispirato al romanzo ‘Le città invisibili’ di Italo Calvino. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4-6 (prenotazioni)



DOMENICA 15 OTTOBRE



SANREMO

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



9.00. Gran finale per il circuito Ristogolf 2023 By Allianz con 12 chef ospiti, tanti artisti sul palco, golf, divertimento e beneficenza. Royal Hotel Sanremo, Circolo Golf degli Ulivi e Casinò Municipale (il programma con i dettagli a questo link)



9.30-16.30. ‘Da Sanremo a Collabella – 100 anni di Italo Calvino’: escursione fino alla località di Collabella accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo sotto il ‘pino’ in piazza Colombo, info 327 0824866 (più info)



10.00-18.00. ‘Sanremo Human Rights Photofestival’ (1ª edizione): mostra ‘Diari dal Fronte’ di Livio Senigalliesi. Evento fotografico dedicato ai Diritti Umani + alle 11 Talk con Giulia Iacolutti, Fotografa documentarista e artista visuale + alle 15.15, incontro con Paola Agosti (ha fotografato le trasformazioni sociali, i movimenti e il clima di cambiamento che negli anni '70 sconvolsero il Paese + alle 16.30 Talk con Mauro Bubbico, uno dei più grandi grafici del panorama nazionale. Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 5 novembre (il programma a questo link)

10.00-18.00. ‘Perchè è la vita’: mostra fotografico di Manuela Podda in collaborazione con Fabio Moscatelli (ingresso 5 euro, ridotto 3 euro). Forte di Santa Tecla (h 10/13-15/18), fino al 29 ottobre (più info)

10.00-19.00, Mostra di Eleonora Siffredi e Silvio Maiano con la partecipazione della poetessa Bianca Tarozzi. Museo Civico di Palazzo Nota, piazza Alberto Nota 2, fino al 25 ottobre (da martedì a domenica h 10/12-15/19)

10.30-22.00. ‘Frida Kahlo – Il senso della vita’: mostra curata da Vincenzo Sanfo dedicata alla grande pittrice messicana scomparsa 67 anni fa, ma immortale icona di stile, femminilità e libertà. Palafiori di Corso Garibaldi (da martedì a domenica), fino al 29 ottobre (più info e acquisto biglietti a questo link)

15.00-21.00. ‘Rotte, Frammenti di Sogni’: ultimo giorno della mostra personale di Nicola Malnato. Ex chiesa Santa Brigida nella Pigna, fino al 15 ottobre

15.00-19.00. Apertura straordinaria della biblioteca Civica ‘Dott. F. Corradi’ per i 100 anni dalla nascita di Calvino con visite guidate al Fondo Eva Mameli e Mario Calvino (previsti 5 turni di visita da 40 minuti ciascuno ai seguenti orari: 15, 15.50, 16.40, 17.30, 18.20 con prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: biblioteca@comunedisanremo.it + alle 16.30 presentazione della guida del percorso letterario ‘Italo Calvino, Sanremo e dintorni - Un itinerario letterario (1923 - 2023)’



21.00. ‘L’Onesto Fantasma’: spettacolo teatrale con Gianmarco Tognazzi, Renato Marchetti, Fausto Sciarappa e con la partecipazione in video di Bruno Armando . Drammaturgia e Regia Edoardo Erba. Teatro dell’Opera del Casinò, prenotazione al cell. 347 7302008



IMPERIA



8.30. ‘La Velocissima’: campionato regionale Fidal sui 5km su strada organizzata dal Marathon Club Imperia + gara non competitiva aperta a tutti. Partenza dalla ciclabile a Borgo Prino verso San Lorenzo (più info)

9.00. Fiera di San Francesco nel centro storico di Porto Maurizio



10.00-18.00. Per la 12esima edizione delle Giornate FAI d’Autunno, il gruppo Fai giovani Imperia dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, andrà alla scoperta di Oneglia e del suo peculiare contesto ambientale e architettonico, sociale ed economico, quello di una città trasformata dallo sviluppo industriale del XX secolo. Ritrovo ai banchi FAI situati davanti all'ex Deposito Franco, in Piazza San Giovanni, in testa al molo di Calata Cuneo (più info)



10.00-18.00. Per la 12esima edizione delle Giornate FAI d’Autunno, il gruppo Fai giovani Imperia insieme alla delegazione Fai Imperia dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, visita al Museo dell’Olivo Carlo Carli. Ritrovo ai banchi FAI situati davanti all'ex Deposito Franco, in Piazza San Giovanni, in testa al molo di Calata Cuneo (più info)

10.00-17.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 10/13, mercoledì h 14/17, sabato e domenica h 10/13-14/17). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



10.00. Mostra ‘I Volti della città’. Evento a cura del Movimento Pro Sanctitate di Imperia. Parrocchia Sacra Famiglia, fino al 1 novembre



14.00-17.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (venerdì 10/13, sabato 10/13-14/17, domenica 14/17)

15.00-22.00. Apertura del Museo navale e Planetario + alle 15.30 e alle 21 ‘show delle stelle’ con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. (martedì e mercoledì 10/13, sabato e domenica 15/22. Calata Anselmi



17.00. ‘Buon compleanno Italo! Cento pagine per Calvino’, evento in omaggio allo scrittore italiano più tradotto al mondo, Italo Calvino, nella data del centenario, in compagnia di Alessandra Chiappori, giornalista. Libreria Ragazzi, ingresso libero e gratuito

OSPEDALETTI



9.00-18.00. 2ª edizione della Rievocazione Storica automobilistica – G.P. Sanremo, organizzata con la collaborazione dell’Automoto club Storico Italiano (ASI), con numerosi eventi collaterali. Circuito cittadino (il programma nella locandina)



10.00-18.00. ‘Giornate FAI d’Autunno’: visite alla Casa e Collezione Laura a Villa San Luca a cura del Gruppo FAI Giovani e della Delegazione FAI di Imperia. Via Camillo Benso Conte di Cavour 40 (maggiori informazioni a questo link)

TAGGIA ARMA

8.00-19.00. Mercatino dell'antiquariato e collezionismo. Ex Mercato coperto (ogni terza domenica del mese)

DIANO MARINA



8.00. E-Ride Fest: due giorni di e-bike tra territorio, scoperta e adrenalina nell’entroterra del Golfo Dianese. Ritrovo presso la Piazza del Comune (info e programma)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



12.00. Grande Castagnata street food, cocktail, vino, bevande, birra e castagne + animazione a cura della Karibe Band in piazza Sottana, delle danzatrici del ventre della Scuola New Movanimart, della scuola di ballo ASD Imperia Dance e della campionessa di pole dance Chiara Peirone. Località Chiappa



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

9.00-19.00. ‘Mercatino degli hobbisti e del brocante' in piazza Garibaldi e ai giardini pubblici di Piazza D'Armi (ogni terza domenica del mese)

CIVEZZA

9.30. 5ª Edizione delle Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche: visita agli antichi borghi ricchi di storia e di torri antibarbaresche accompagnati dalla guida Marina Caramellino. Al termine degustazione di Pigato come aperitivo. Ritrovo in piazza del Bar, info e prenotazioni: 337 1066940 (più info)

DIANO CASTELLO

10.00-17.00. Mostra fotografica ‘Obiettivo Teatro’ dedicata alla 3° rassegna di teatro amatoriale ‘Autunno/Inverno’. Saletta espositiva ‘U carruggio dritu’ di Via Meloria, fino al 28 ottobre

PERINALDO



8.30. Giro di Perinaldo ‘Trail Running’

TRIORA

10.00-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15.30/18, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30 alle 12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)

VASIA

9.00-18.00. 55esima Festa della Castagna con numerose iniziative + 13esima edizione della Panta-Bike. Frazione Pantasina (locandina)

FRANCIA

MONACO

13.00-19.00. ‘Ranieri III, Il Principe Costruttore - Un'ambizione per Monaco’: mostra nell'ambito delle commemorazioni del Centenario del Principe Ranieri III. Sala espositiva Quai Antoine I, fino al 31 dicembre (chiuso il lunedì, il 19 novembre e il 25 dicembre)



15.30. ‘West Side Story’: commedia musicale con le melodie immortali di Leonard Bernstein e la coreografia strepitosa di Jerome Robbins. Grimaldi Forum Monaco (più info)

16.30. ‘L'Alchimista’: spettacolo teatrale con Roxanne Bennett ou Myriam Anbare, Benjamin Bouzy ou Guillaume Reitz, Fabien Floris ou Kévin Poli. Théâtre des Muses (più info)

18.00. Concerto sinfonico - Omaggio a Rachmaninoff’ diretto dal M° Kazuki Yamada, pianoforte: Evgeny Kissin. Programma: Rachmaninoff. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



15.00. ‘Marco Polo’: spettacolo di balletto in 2 atti liberamente ispirato al romanzo ‘Le città invisibili’ di Italo Calvino. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4-6 (prenotazioni)





