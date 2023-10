Taggia: donna importunata e rincorsa in città, Progetto Comune "Siamo a un punto pericoloso"

“La situazione nel nostro comune, dal punto di vista della pubblica sicurezza, è arrivata ad un punto molto pericoloso. Si tende a confondere la ‘bravata adolescenziale’ con il comportamento delinquenziale reiterato e seriale da parte di un manipolo di ragazzi e aggravato da una aggressività anomala dei soggetti”.

Interviene in questo modo ‘Progetto Comune’, in relazione alla notizia pubblicata ieri dal nostro giornale. “C’è un’importante leggerezza nell’affrontare il problema – prosegue - per quanto di competenza, da parte di questa amministrazione. Riteniamo completamente insufficiente, la risposta data dal Sindaco Conio sui social, in cui paventava l’implementazione della videosorveglianza come unica soluzione. Vero che per legge il primo cittadino di un comune ove vi sia la presenza di un comando di stazione dei Carabinieri , Guardia di Finanza o Polizia, non ha responsabilità di “pubblica sicurezza” , però comunque è responsabile della Polizia Locale, organo locale di controllo destinato anche a far rispettare la legalità dai più piccoli regolamenti di polizia urbana, fino al rispetto delle norme contenute nel codice penale. Comprendiamo i molteplici impegni del personale di Polizia Locale e la scarsa consistenza numerica del medesimo personale, ma crediamo che l’identificazione dei soggetti violenti possa essere effettuata, e gli stessi soggetti molesti e violenti essere monitorati in attesa che Polizia, Carabinieri possano svolgere una più completa indagine con il coinvolgimento anche delle famiglie”.

“La prevenzione è importante – termina Progetto Comune - non solo in campo medico ma anche e soprattutto in campo sociale, prima che ci possano essere risvolti più tragici, ma anche per la tranquillità dei cittadini, riteniamo opportuno un impegno più marcato da parte di questa amministrazione, senza evocare uno stato di Polizia e repressione, all’insegna di un controllo del territorio. Ci mettiamo completamente a disposizione, unitamente a tutte le forze politiche presenti in Consiglio Comunale, per dare il proprio contributo”.