Al via la nuova stagione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo: si parte il 12 ottobre

Dopo l’anteprima di settembre si apre ufficialmente domani sera al Teatro dell’Opera del Casinò la nuova stagione classica dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

“Una stagione che proseguirà il viaggio musicale iniziato nel 2022 - spiega il direttore artistico Giancarlo De Lorenzo - quest’anno esploreremo il Romanticismo e le Scuole Nazionali. Inizieremo domani sera con Max Bruch con il Concerto per violino, viola e orchestra in mi minore, op. 88. Un’opera del 1911 dallo stile tardo romantico, rapsodico, che si ispira, tra l’altro, al Doppio Concerto per violino, violoncello e orchestra, di Brahms. Proseguiremo con la Sinfonia n. 7 in re minore op. 70 di Antonín Dvořák. Un’opera nata da un viaggio… Il compositore ceco infatti nel 1883 fu chiamato in Inghilterra dalla Società Filarmonica di Londra per eseguire alcune sue composizioni, fra cui la sesta sinfonia. Il successo fu enorme e a Dvorak fu commissionata una nuova sinfonia, che terminò e presentò al pubblico nel 1885 al St. James Hall di Londra. Come le precedenti, anche questa sinfonia è attraversata da echi di musiche popolari boeme, ma qui l’influsso di Brahms, nella ricerca dell’equilibrio formale, è trasparente. Un’opera che si conquistò un titolo - ‘del tempo torbido’ - che ne riassume il carattere piuttosto austero, a tratti tragico”.

Il concerto di domani sera vedrà la partecipazione del violinista Dejan Bogdanovic, soprannominato da diversi critici “Il Genio del colore”. Formato alla più alta scuola russa, fin da giovanissimo Bogdanovic ha attirato l’attenzione del pubblico internazionale per l’assoluta padronanza dello strumento, la conoscenza degli stili e la bellezza del suo suono e soprattutto per la sua capacità di cogliere l’essenza musicale nelle composizioni a cui aggiunge un tocco emotivo per rendere ogni pezzo molto personale.

Sul palco come viola solista Enrico Balboni, artista di grande esperienza che collabora dal 2003 come Primo Violino di Spalla con l’Orchestra del “Gran Teatro La Fenice” di Venezia, ruolo già ricoperto nell’ “Orchestra dell’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia” di Roma, nell’Orchestra della Radio Svizzera Italiana, nell’Orchestra Filarmonica “Arturo Toscanini” di Parma, nell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, e dal 1981 al 1993 nell’“Orchestra dell’Arena di Verona”. È stato Prima Viola dell’“Orchestra Nazionale della RAI” di Torino, dell’“Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia” di Roma, dell’Orchestra da Camera di Mantova e dal 1999 ad oggi, dei “Solisti Filarmonici Italiani”.

Programma e biglietti su: https://www.sinfonicasanremo2.it/prenotazioni/negozio/una-delle-sinfonie-piu-mature-e-profonde-del-compositore-boemo/

Entrata gratuita per i giovani sotto i 25 anni.