Con Salvamento Imperia e Acquamica al via i corsi per il brevetto di 'Bagnino di Salvataggio'

La Salvamento Imperia e Acquamica avviano dei corsi per conseguire il brevetto di ‘Bagnino di Salvataggio’. I corsi si svolgeranno per la parte teorica con studio autonomo sul portale Salvamento, mentre la parte pratica si dividerà tra lezioni in piscina (ad Imperia, Sanremo, Arma di Taggia e Bordighera), lezioni di voga con pattino al mare e lezioni di BLSD.

Nelle lezioni teoriche e pratiche gli allievi apprenderanno le tecniche di salvataggio ed intervento in caso di necessità in incidenti acquatici, le manovre di trasporto di un pericolante, l’uso del pattino di salvataggio e le manovre di rianimazione cardiopolmonare con uso del defibrillatore. Terminato il percorso verrà effettuato un esame teorico pratico. I futuri bagnini potranno successivamente migliorare le proprie conoscenze frequentando i corsi di specializzazione: nell’uso dell’ossigeno durante le operazioni di soccorso, nell’uso della tavola di salvataggio e del salvataggio con moto d’acqua.

Informazioni ed iscrizioni: salvamentoimperia2022@gmail.com o tel. 3922984850