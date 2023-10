Subbuteo: il Master Sanremo ai campionati nazionali a squadre, a caccia di una doppia promozione

Risultati di tutto rispetto, quelli conseguiti nell’ultimo fine settimana per le squadre del Master Sanremo, unica società ligure impegnata nel Calcio Tavolo (l’evoluzione del Subbuteo) che, nel fine settimana appena trascorso ha disputato il girone di andata dei campionati nazionali di Serie B e Serie C.

Dopo la sfortunata retrocessione (allo spareggio) dello scorso anno, il Master Sanremo ha affrontato il campionato di Serie B, partendo tra le favorite del torneo e non ha deluso le aspettative. Dopo un inizio un po’ stentato ed una inaspettata sconfitta contro Livorno, i matuziani hanno inanellato una serie di vittorie, in particolare l’ultima contro Spqr Roma (attuale leader in classifica) che li hanno portati al secondo posto, a un punto dalla vetta. Ottime prestazioni dell’intera squadra con Gianfranco Calonico (fresco campione europeo), Massimiliano Croatti, Claudio Dogali, i belgi Ludovic Ponthieux e Jerome Heyvaert e Carlo Alessi. L’appuntamento è ora per il mese di aprile, quando si giocherà il girone di ritorno. Saranno altre 11 ‘battaglie’ per conquistare i primi tre posti del torneo, che portano alla Serie A.

La squadra sanremese ha presentato, per la terza stagione consecutiva, la sua ‘seconda squadra’, che ha nuovamente stupito tutti nel girone B di Serie C. Dopo aver sfiorato la promozione in B lo scorso anno (persa solo allo spareggio), anche in questa stagione i matuziani della ‘Masterina’ hanno dato filo da torcere a chiunque è sceso in campo. Gianfranco Mastrantuono, Stefano Bacchin, Manuel Mastrantuono, Alessandro Arca, Mathieu Crasset e Frank Stiller hanno terminato il girone al quarto posto, ma con ottime possibilità di giocarsi nuovamente la promozione nel campionato superiore.

Il Master Sanremo, anche questa volta ha trovato aiuto e collaborazione da, B.I.G. di piazza Bresca, Auto 3 concessionaria a Sanremo, Impresa di Costruzioni Silvano a Sanremo, Fratelli Valente automobili a Villanova d’Albenga, Officina Meccanica Bodino in via Serenella a Sanremo, Nk Garden di Ospedaletti, Immobiliare Mizar in rondò Volta a Sanremo, Grandiauto concessionaria di corso Marconi a Sanremo, Studio Suma Immobiliare di corso Imperatrice a Sanremo e Hotel Alexander in corso Garibaldi a Sanremo. Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l'attività, può scrivere una mail a info@subbuteomastersanremo.it.