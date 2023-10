La 39ª Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore di Sanremo va ai Diavoli Rosa Power

I Diavoli Rosa Power di Brugherio hanno vinto la 39a Sanremo Cup Memorial Dado Tessitore. Alto il livello visto in questa edizione del torneo riservato alla categoria Under 15 maschile e organizzato dalla NLP Sanremo sotto l’egida della Federazione Italiana Pallavolo. Il tradizionale appuntamento sportivo fa parte del calendario manifestazioni 2023 del Comune di Sanremo ed è stata sostenuta dal Laboratorio CT e patrocinata da Regione Liguria, Coni Liguria, Provincia di Imperia, Csen Imperia e Panathlon Club Imperia-Sanremo.



I vincitori di Brugherio sono delle vecchie conoscenze del Tessitore, infatti è dal 2016 che partecipano alla competizione ma non l’avevano mai vinta. Ad arrendersi 2-0 (25-22, 25-16), al termine di un’appassionante finale, sono stati i ragazzi della Bper Banca Modena Volley, in un match che ha rappresentato l’anteprima della sfida che andrà in scena nella prima giornata di Superlega (A1) proprio tra Modena e Power Milano (cui fa riferimento il settore giovanile dei Diavoli). A salire sul gradino più basso del podio sono stati i torinesi del Parella, 2-1 (16-25, 25-21, 15-13) nella finalina alla Gas Sales Bluenergy Piacenza. Al quinto posto il Sant’Anna Torino, sesto Montichiari, seguito dalle due liguri, Colombo Genova e Asd Toirano.





Alla luce di quanto sopra, questo l’albo d’oro aggiornato del torneo giovanile maschile inserito sette anni fa nel programma della Sanremo Cup Tessitore (dal 2022 riservato all’Under 15, in precedenza alla categoria Under 14): 2016: Colombo Genova, 2017 Volley Segrate, 2018 e 2019 Lube Civitanova, 2020 e 2021 non disputato, 2022 Colombo Genova, 2023 Diavoli Rosa Brugherio. Numerosi sono stati gli appassionati che hanno seguito i venti incontri disputati nel weekend, ma soprattutto molto numerosi i familiari al seguito delle otto compagini.





Non è stato semplice per la commissione tecnica ed i tecnici delle squadre individuare i destinatari dei riconoscimenti individuali, così proclamati: Federico Mamei (Modena, miglior giocatore), Pietro Carlo Bevilacqua (Diavoli Rosa, palleggiatore), Andrea Rossi (Modena, libero), Daniele Volpara (Diavoli Rosa, schiacciatore), Edoardo Vicente De Pilla (Parella, centrale), Lorenzo Moro (Diavoli, opposto), Elia Aquino (Piacenza, più promettente). Ad assistere alla finale e presenziare alla cerimonia di premiazione sono stati Giuseppe Tessitore con la moglie Deborah ed i figli Enrico, Edoardo e Tommaso; l’assessore Giuseppe Faraldi e la consigliera Ethel Moreno per il Comune di Sanremo; la presidente del comitato regionale Fipav Anna Delvigo con il consigliere ligure Flavio Federici ed i presidenti territoriali Ornella Testa e Franco Bocchia (reduci dai lavori della Consulta); Giuliano Ferrari responsabile del comitato provinciale Csen e lo staff della Nuova Lega Pallavolo Sanremo al gran completo, a partire dal presidente Cesare Fagnani e dal suo vice Paolo Marelli.





“Per la sesta volta siamo riusciti a portare a Sanremo alcune delle formazioni giovanili più quotate d’Italia, è sempre una grande soddisfazione – commenta Carlo Ferraro, coordinatore generale della manifestazione -. Tra l’altro quelle disputate al Mercato dei Fiori sono state le prime partite ufficiali giocate dopo la cancellazione della regola che prevedeva limitazioni per il servizio, ora libero. Questi appuntamenti servono per promuovere la disciplina e conoscere nuove realtà. Peccato aver visto tra il pubblico pochi dirigenti e pochi tecnici di altre società della zona. C’è ancora troppo campanilismo. In generale non possiamo però che essere orgogliosi di quanto proposto in questi tre weekend: il test match con due prestigiose squadre di Serie A1 femminile, un bel torneo giovanile femminile e questa straordinaria parata di giovani promesse. Presto cominceremo a pensare alla prossima edizione: c’è da celebrare in maniera adeguata il traguardo della 40a”.