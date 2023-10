Judo: soddisfazione per i giovani atleti dell'Ok Club di Imperia al Trofeo Italia

Ottimi risultati per l’OK Club Imperia nell’ultima tappa del circuito Trofeo Italia per la categoria degli atleti under 15 svoltosi lo scorso fine settimana a Ponzano Veneto provincia di Treviso.

Il sodalizio Imperiese schiera Marco Torresan nei 46 kg e Cesare Decanis nei 42 kg a difendere i colori nelle categorie maschili e la forte atleta Francesca Sini, da tempo ai vertici della ranking lista nazionale, impegnata a difendere la sua posizione nella categoria femminile al limite dei 40 kg. Marco e Cesare, malgrado i grandi passi avanti fatti negli ultimi mesi ed un ottimo comportamento in gara, non trovano la giusta misura per accedere alle finali e quindi andranno a disputare la fase di qualificazione regionale per l’accesso alle finali di Campionato Italiano under 15.

Francesca continua inarrestabile la strada verso i campionati italiani vincendo in modo autorevole tutti incontri che la fanno approdare in finale, dove incontra una forte atleta veneta alla quale cede il passo solo dopo un combattutissimo incontro. La gara di Francesca termina con un importante secondo posto che gli dà accesso di diritto alla finale nazionale in programma al centro olimpico a Roma.

Ottime le sensazioni del tecnico che ha accompagnato i ragazzi in gara, Francesco Mij, che così commenta: “Si è visto un notevole miglioramento nei ragazzi che pagano il fatto di essere fra i più giovani nelle loro categorie, ma che sicuramente daranno il massimo nelle fasi di qualificazione regionali. Ottimo il comportamento della Sini sempre attenta e preparata, nei prossimi giorni metteremo a puntogli ultimi dettagli in vista dei Campionati Italiani”.