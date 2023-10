Campionati italiani di Petanque, doppia festa per la Vita Nova Savigliano a Pontedassio (foto)

Grandi giocate ed emozioni a non finire, tanto pubblico e una perfetta organizzazione hanno caratterizzato il fine settimana appena trascorso in quel di Pontedassio, il cui bocciodromo comunale ha ospitato i big della petanque, impegnati a contendersi i quattro titoli in palio nei Campionati Italiani di categoria A maschile e A femminile, a terne ed a coppie. A differenza degli anni scorsi, quando la Liguria aveva fatto incetta di vittorie, a far festa sono state soprattutto le formazioni piemontesi, capaci di calare il tris: nel maschile si è registrata la doppietta della Vita Nova Savigliano, mentre nel femminile Costigliolese e Gsp Ventimiglia hanno conquistato un primo posto a testa.

Oltre ai bi-campioni d’Italia, Daniel Bresciani e Davide Laforè (a terne con Mariano Occelli), gli atleti che hanno messo al collo due medaglie sono stati Simona Bagalà, Elvira Grillo, Saverio Amormino, il vice campione d’Europa Andrea Chiapello, Walter Di Luca, Agostino Ravera e Sara Ferrera.

A gestire i quattro tabelloni sono stati il coordinatore Bruno Costamagna, il direttore di gara Diego Armando e arbitro Marco Piana. Questi i nomi di tutti i giocatori saliti sul podio.

Terne maschili: 1. Mariano Occelli, Daniel Bresciani e Davide Laforè (Vita Nova); 2. Fabrizio Bottero, Fabio Dutto e Mosè Nassa (Valle Maira Dronero); 3. Walter Di Luca, Agostino Ravera e Alessandro Basso (San Paolo Genova), a pari merito con Alessandro Parola, Saverio Amormino e Andrea Chiapello (San Giacomo Imperia).

Coppie maschili: 1. Daniel Bresciani e Davide Laforè (Vita Nova Savigliano), 2. Saverio Amormino e Andrea Chiapello (San Giacomo Imperia), 3. Walter Di Luca e Agostino Ravera (San Paolo Genova), a pari merito con Antonio Lipari e Emanuele Goffredo (Biancheri Muller Bordighera),

Terne femminili: 1. Alessia Bottero, Valentina Petulicchio e Annalisa Filip (Costigliolese); 2. Emilia Dossetto, Carla Fogliato e Laura Trova (Auxilium Saluzzo); 3. Simona Bagalà, Elvira Grillo e Donatella Greco (Gsp Ventimiglia), a pari merito con Laura Cardo, Sara Ferrera e Pierangela Orengo (Abg Genova).

Coppie femminili: 1. Simona Bagalà e Elvira Grillo (Gsp Ventimiglia); 2. Mariangela Arcesto e Giacomina Grosso (Bovesana); 3. Sara Dedominici e Rosella Durbano (Costigliese), a pari merito con Monica Scalise e Sara Ferrera (Abg Genova).

I punteggi delle finali: terne M: 13-8; coppie M: 13-3; terne F: 13-10; coppie F 13-1.

Oltre ai tantissimi spettatori presenti, molti appassionati hanno seguito la fase finale di domenica pomeriggio da casa, collegandosi con il portale Topbocce.live. Le immagini restano disponibili on demand.

A tutti i partecipanti sono state consegnate ricche confezioni di prodotti tipici del territorio, la cui promozione è stata effettuata anche nelle due giornate presso l’impianto di gioco da alcune aziende della Valle Impero, con degustazioni ed esposizione.

Alle cerimonie di premiazione hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Pontedassio, Ilvo Calzia ed i componenti della giunta, il consigliere federale Michele Bersezio, il presidente regionale della Federbocce Andrea Dagnino con i consiglieri Giuseppe Baschiera e Lionello Armato, il delegato Coni Alessandro Zunino, il delegato Fib del Ponente, Gianfranco Trucco ed il presidente dell’Asd Petanque Pontedassio, Agostino Ramoino. La manifestazione ha ricevuto anche la gradita visita del vicepresidente della Regione Liguria, con delega al marketing territoriale, Alessandro Piana.

Grande soddisfazione è stata espressa dagli amministratori locali e dai rappresentanti della Federazione Italiana Bocce, per la soddisfazione del direttivo e dei soci del sodalizio locale. L’impianto intitolato al prof. Aicardi si è confermato location ideale per competizioni di questo livello.

"Come ex praticante, molto amatoriale – ha detto raggiante il sindaco Calzia -, ho seguito e apprezzato la competizione. Mi ha fatto enorme piacere vedere impegnati nel nostro bocciodromo, allestito al meglio, i migliori giocatori italiani e una bella cornice di pubblico intorno. Sono state due belle giornate di sport e di promozione del nostro bellissimo entroterra e delle sue eccellenze”.

La manifestazione è stata organizzata dalla Asd Petanque Pontedassio, sotto l’egida della Federazione Italiana Bocce, con il sostegno di Regione Liguria e Comune di Pontedassio, nonché il patrocinio di Coni Liguria e Provincia di Imperia.