Sanremo: lettera ai concessionari delle spiagge, Menozzi "Atto dovuto per la sentenza del Consiglio di Stato"

“La lettera ai concessionari sanremesi è stata inviata a titolo informativo e in relazione alle scadenze previste dalle norme nazionali vigenti che prevedono il termine dei titoli concessori al 31 dicembre prossimo, in virtù della sentenza del Consiglio di Stato del 28 agosto scorso”.

Sono le parole di Mauro Menozzi, Assessore al Demanio di Sanremo, in relazione alla notizia pubblicata dal nostro giornale e all’intervento di Fratelli d’Italia.

“La sentenza – prosegue Menozzi - in sostanza annulla le previsioni del Decreto Legge ‘Milleproroghe’. Stiamo aspettando che l’attuale Governo adotti i tanto agognati provvedimenti normativi in materia, al fine di capire come procedere per le eventuali future gare”.