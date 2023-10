Taggia: donna importunata e rincorsa da un uomo con il passamontagna, "Ora ho paura"

Quanto è successo a questa donna, sembra non sia un episodio isolato. Pare che nel weekend appena passato qualcun'altra sia stata importunata, nella zona della rotonda delle olive, in centro ad Arma di Taggia. La denuncia corre sui social da alcune ore destando allarme nella comunità.

Questo il racconto di quanto successo alla 33enne in quella che sembrava una domenica sera come tante: "Stavo tornando a casa, avevo appena finito di lavorare. Ho visto queste persone, tre uomini che si spingevano, giocavano e appena mi hanno vista si sono messi in fila. A quel punto ho visto che uno di loro aveva un passamontagna e mi sono spaventata. L'ho guardato fisso e poi ho distratto lo sguardo, quando ho visto che mi fissava ancora, pochi attimi dopo ha iniziato a rincorrermi e io sono scappata via. Mentre correvo ho incontrato un altro ragazzo dalla parte opposta e gli ho gridato, ci sono i ladri e a quel punto siamo scappati insieme e dopo diversi metri ci siamo accorti che l'avevamo seminato. Così abbiamo chiamato i Carabinieri".