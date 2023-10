Calcio femminile: rinviata la prima giornata di campionato della Matuziana Sanremo contro il Genova

Doveva iniziare sabato scorso il campionato Regionale femminile Under 15 per la Matuziana Sanremo, con la prima in casa contro il Genova Calcio.

Per motivi organizzativi dovuti alla squadra avversaria la data è slittata al 25 ottobre. Prossimo appuntamento per la seconda, sabato prossimo quanto le giovani ragazze sfideranno il Superba Calcio fuori casa.

La società è entusiasta di questa nuova avventura tutta al femminile: “Erano anni che mancava un settore giovanile nella nostra città e siamo molto fieri del lavoro che stiamo svolgendo e abbiamo svolto da tre anni a questa parte”.