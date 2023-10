Pallavalo Serie B: nel campionato nazionale maschile debutto con sconfitta per il Grafiche Amadeo

Debutto con sconfitta per il Grafiche Amadeo nel campionato nazionale maschile di serie B. La compagine giallonera è stata superata ieri sera in casa per 3 a 0 dalla formazione lombarda dell’ETS Rossella Caronno.

17-25; 20-25 e 21-25 i parziali di una gara che ha visto inizialmente in difficoltà i ragazzi di Cesare Chiozzone, poi gradualmente ripresisi e protagonisti, nella parte conclusiva, di una prova convincente tale da lasciare spazio ad ottimistiche future prospettive.

«In avvio, messi di fronte ad una squadra che da anni affronta, peraltro con buoni risultati, campionati di questo tipo, siamo rimasti frenati da una sorta di soggezione, da quello che rappresenta il classico timore reverenziale –ha commentato a fine gara il trainer del sodalizio matuziano– dal secondo set in poi abbiamo forzato il gioco riuscendo spesso a contrastare l’avversario. Il meglio lo abbiamo espresso nel terzo set sin oltre la fase centrale. Sino al vantaggio 18 a 15. Un episodio: un fallo di invasione con conseguente infortunio alla caviglia di un loro giocatore che ha costretto ad una lunga interruzione, ha di fatto cambiato le sorti della partita. Alla ripresa del gioco, a differenza nostra (in questo dobbiamo ancora crescere) loro hanno forzato parecchio la battuta, riuscendo a chiudere a loro favore anche il terzo set. Peccato, perché abbiamo giocato una discreta pallavolo e di fronte allo straripante pubblico di villa Citera, abbiamo dimostrato di essere in grado di competere a questo livello. Dobbiamo semplicemente credere di più in noi stessi e migliorare alcune fasi del nostro gioco. Se riusciremo in questo, è convinzione mia e non solo mia, saremo in grado di rendere dura la vita a qualunque squadra verrà a farci visita qui a Sanremo».

Gli altri risultati: Yaka Malnate – Saronno 3-0; PVLCerealterra Cirié – R&S Mozzate 3-0; Zephir Mulattieri Spezia – Alto Canavese 0-3; Parrella Torino - Ilario Ormezzano BI 0-3; Mercatò Alba – Trading Log Spezia 3-2. Ha riposato: Sant’Anna Tomcar TO.

Classifica: Alto Canavese, Parrella Torino, Yaka Malnate, Rossella Ets Caronno e PVL Cerealterra Cirié 3, Mercatò Alba 2, Trading Log Spezia 1, Sant’Anna Tomcar TO*, R&S Mozzata, Grafiche Amadeo, Saronno, Ilario Ormezzano BI e Zephir Mulattieri SP 0. * = Una partita in meno.