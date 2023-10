Pallapugno: la quadretta ligure di Federico Raviola conquista la finale della Serie A superando 11-6 la Pallapugno Albeisa di Paolo Vacchetto

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese e Marchisio Nocciole Cortemilia, per il secondo anno consecutivo, si contenderanno lo scudetto 2023 di pallapugno.

La quadretta ligure di Federico Raviola ha conquistato la finale della Serie A Banca d'Alba, superando 11-6 la Pallapugno Albeisa di Paolo Vacchetto nello spareggio di semifinale andato in scena nello sferisterio di Cuneo.

A Canale, nell'altro spareggio di semifinale, è stata decisa la seconda finalista con la formazione di Massimo Vacchetto, Campione d'Italia in carica, che si è imposta per 11-4 con l'Araldica Castagnole Lanze di Enrico Parussa.

L'andata della finale si giocherà sabato 14 ottobre, alle 15, a Cortemilia.



Serie A Banca d'Alba - Semifinali (spareggi)

Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Pallapugno Albeisa 11-6

Marchisio Nocciole Cortemilia-Araldica Castagnole Lanze 11-4



Serie A Banca d'Alba - Finale (andata)

Sabato 14 ottobre, alle 15

a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemili-Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese

Serie A Banca d'Alba - Finale (ritorno)

In data da definire

a Doledo: Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese-Marchisio Nocciole Cortemilia