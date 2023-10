Ciclismo: vittoria di categoria per Stefano Stradi (Pedale Imperiese) al Criterium Strada Lombardia-Piemonte

Soltanto a una settimana dal successo di “Imperia in Bicicletta”, il Pedale Imperiese mette in archivio anche la conquista della maglia di categoria M7-seconda serie per merito del proprio affezionato socio “veterano” Stefano Stradi.



Grazie agli ottimi risultati ottenuti, la vittoria si è concretizzata nell'ultima e quinta tappa del Criterium Strada Lombardia-Piemonte 2023 che si è svolta sabato 7 a Garlasco, in provincia di Pavia, organizzata dalla A.S.D. GCA Garlasco sotto l'egida del Centro Sportivo Italiano – Comitato di Pavia.



“A Stefano le congratulazioni di dirigenti e soci”, dichiarano dal Pedale Imperiese.