Sanremo: passano gli anni ma la storia non cambia, una discarica di rifiuti in via Ariosto (foto)

I rifiuti abbandonati in via Ariosto

Passano gli anni, passano le iniziative contro gli abbandoni, passano le multe, le norme, i controlli. Passa tanta acqua sotto ai ponti, ma la storia non cambia: puntualmente in giro per l’entroterra di Sanremo, vicino ai bidoni, spuntano discariche a cielo aperto.

Questa volta la cronaca dell’inciviltà arriva da via Ariosto, sulla strada per San Romolo. Vicino ai bidoni per la differenziata (che, come si può vedere dalle foto, non sembrano certo utilizzati come si dovrebbe) ecco spuntare oggetti di ogni genere, i cosiddetti ‘ingombranti’ che dovrebbero essere gestiti, secondo le regole di Amaie Energia, portandoli ai centri allestiti in valle Armea e a Coldirodi. Ma abbandonarli a bordo strada è indubbiamente più comodo. Oltre al oltre al ‘consueto’ materasso con rete, questa volta vediamo anche un bidone in metallo dal contenuto indefinito.

Per voce del consigliere comunale Umberto Bellini è subito partita la segnalazione ad Amaie Energia che provvederà alla pulizia dell’area. La speranza è che, insieme alla partecipata, intervenga anche la Polizia Locale e che ci sia modo di risalire a chi ha abbandonato i rifiuti. Contro l’inciviltà hanno certamente più efficacia le multe rispetto a una qualsiasi campagna di sensibilizzazione.