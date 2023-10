Incendio nei boschi di Montalto-Carpasio in località 'Binelli', in azione due elicotteri

Un incendio boschivo è divampato nella tarda mattinata di oggi in località 'Binelli' nel territorio comunale di Montalto-Carpasio.

Le fiamme sono state tenute sotto controllo grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco e dei volontari arrivati da Pompeiana e Badalucco. In azione anche due elicotteri anti incendio di Regione Liguria per i lanci dall'alto in una zona particolarmente impervia.