Diano Marina: 35enne ubriaco usa i giardini come wc, denunciato

Un 35enne di Imperia è stato multato dalla Polizia Locale di Diano Marina per ubriachezza molesta in un'area pubblica.

L'uomo è stato trovato nei giardini di fronte alla biblioteca pubblica intento ad espletare i propri bisogni nelle aiuole. Dato l'elevato tasso alcolico, il 35enne è stato portato al Pronto Soccorso dove è stato dimesso poco dopo. Per lui è stata applicata la sanzione dell'articolo 688 del Codice Penale (ubriachezza molesta) oltre a quella per aver compiuto atti contro la pubblica decenza.