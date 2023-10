CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 8 ottobre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Sanremo e al Politeama di Diano Marina

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- VOLEVO UN FIGLIO MASCHIO – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Neri Parenti - con Giulia Bevilacqua, Enrico Brignano, Mariano Rigillo, Clizia Fornasier, Giovanni Guardiano - Commedia - "Alberto sogna da sempre di avere un figlio maschio con cui condividere le sue passioni: il cibo, il calcio, le auto sportive... Ma il destino gli ha dato ben tre figlie femmine che gli impongono tutt'altra vita: sana, colta e al femminile. Quando la moglie Emma è in attesa del quarto figlio, Alberto chiede alle ‘stelle’ di avere ‘almeno’ un maschio. Il suo desiderio viene esaudito. Pure troppo! Per incanto le sue tre figlie femmine diventano tre maschi. Ma sarà davvero meglio vivere con tre figli maschi o saranno solo guai...”

Voto della critica: **

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- L’ESORCISTA – IL CREDENTE (vm 14) – ore 16.45 - 19.00 - 21.30 – di David Gordon Green - con Ellen Burstyn, Leslie Odom Jr., Ann Dowd, Raphael Sbarge, Jennifer Nettles - Horror - "Dopo la tragica scomparsa di sua moglie incinta in un terremoto ad Haiti, avvenuta 12 anni fa, Victor Fielding ha cresciuto da solo la loro figlia Angela. Ma quando Angela e la sua amica Katherine spariscono nel bosco, per poi tornare tre giorni dopo senza ricordare cosa sia successo, si scatena una serie di eventi che costringeranno Victor a confrontarsi con il male nella sua forma più oscura e, nel terrore e nella disperazione, a cercare l'unica persona in vita che abbia mai assistito a qualcosa di simile: Chris MacNeil...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- OPPENHEIMER – ore 16.00 - 21.15 – di Christopher Nolan - con Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek – Biografico/Drammatico/Storico - "È il 1926, J. Robert Oppenheimer è un giovane studente di fisica presso l'università di Cambridge ed è così ossessionato dall'ascoltare la lezione del professore ospite Niels Bohr che, per ripicca verso l'insegnante che lo fa ritardare, arriva a un piccolissimo passo dal compiere un gesto irreparabile. È il 1954, Oppenheimer si sottopone a una serie di udienze private dove cerca di difendersi dalle accuse di comunismo, per conservare il proprio accesso allo sviluppo di progetti top secret. È il 1958, Lewis Strauss affronta un pubblico dibattimento per dimostrare la propria idoneità come Segretario del commercio di Eisenhower, ma in questa circostanza viene riesaminato il suo rapporto con Oppenheimer. In mezzo c'è naturalmente la cronaca dell'ascesa del protagonista, dai dipartimenti di fisica americana alla direzione del laboratorio di Los Alamos, dove darà vita alla prima bomba atomica...”

Voto della critica: ****

- ASTEROID CITY – ore 19.15 – di Wes Anderson - con Jason Schwartzman, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton – Commedia/Sentimentale - "Asteroid City, 1955. In un sito del deserto del Nevada, rinomato per il suo cratere dopo l'impatto di un asteroide gigante, si incontrano i destini di un reporter di guerra in lutto per la moglie, un'attrice che sa esistere soltanto nello sguardo degli altri, un nonno malinconico che prova a 'raggiungere' le nipotine, una scienziata sopraffatta dagli eventi e una varia umanità perduta in uno spazio troppo grande. Durante una convention di giovani scienziati in erba (la Junior Stargazer), confluiti nella cittadina turistica per presentare le loro invenzioni, un extraterrestre 'cade' dal cielo. Il governo degli Stati Uniti, allarmato dalla presenza aliena, mette tutti i convenuti in quarantena. Costretti in cattività, devono coabitare pazientemente, tessendo legami evarcando porte che conducono a una realtà in bianco e nero...”

Voto della critica: ***

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- PAW PATROL - IL SUPER FILM – ore 17.00 - 19.00 - 21.15 – di Callan Brunker - Animazione - "Ad Adventure City arriva una nuova minaccia: la scienziata Victoria Vance (guai a chiamarla pazza però) vuole attirare un meteorite per studiarne le potenzialità. Questo finisce sulla sede della Paw Patrol, ma l'apparente distruzione nasconde un segreto: i cristalli contenuti nel meteorite conferiscono ai cuccioli dei superpoteri, grazie ai quali potranno sventare i piani di Vance in combutta con il redivivo sindaco Humdinger...”

Voto della critica: ***



Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ASSASSINIO A VENEZIA – ore 17.00 - 19.15 – di Kenneth Branagh - con Kenneth Branagh, Tina Fey, Kelly Reilly, Jamie Dornan, Jude Hill - Drammatico - "Il celebre Hercule Poirot ha detto basta. Nonostante i clienti non smettano di inseguirlo anche a Venezia, dove si è ritirato in pensione, il suo è soprattutto un esilio volontario, un addio alle armi. La vecchia amica Ariadne Oliver, scrittrice di gialli, non vuole però credere che Poirot possa stare lontano da un mistero da risolvere più del tempo di un capriccio, e per questo lo invita, la notte di Halloween, a prendere parte ad una seduta spiritica nel palazzo della cantante d'opera Rowena Drake, convincendolo che sarà divertente, per lui, poter sfatare davanti a tutti il mito della medium Joyce Reynolds. Naturalmente l'occasione si arricchisce di un omicidio e Poirot è costretto, nonostante tutto, a rimettersi al lavoro...”

Voto della critica: ***

- THE PALACE – ore 21.20 – di Roman Polanski - con Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Joaquim de Almeida, Luca Barbareschi - Commedia/Drammatico - "Al Palace Hotel di Gstaad, un'imponente e lussuosissima struttura che risale agli inizi del Novecento, siamo al 31 dicembre 1999. La variegata e straricca clientela che lo affolla attende questo passaggio di millennio con aspettative diverse. C'è chi teme la fine del mondo a causa del Millennium Bug, chi pensa di potersi avvantaggiare della situazione, chi si trova a dover esercitare la propria professione anche se è in vacanza. Tutti sono affidati alle instancabili cure di Hansueli, il manager dell'albergo che cerca di accontentare ogni cliente anche quando le sue richieste sfiorano, o addirittura superano, l'assurdità...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- L’IMPREVEDIBILE VIAGGIO DI HAROLD FRY – ore 16.45 - 19.20 - 21.30 – di Hettie MacDonald - con Jim Broadbent, Penelope Wilton, Earl Cave, Linda Bassett, Daniel Frogson - Drammatico - "Harold Fry è un uomo in là con gli anni che trascorre una vita piatta e senza scosse con la moglie Maureen in una cittadina dell'Inghilterra. Un giorno riceve la notizia che Queenie, di cui un tempo era amico, sta per morire a causa di un tumore. In seguito a una vicenda che si è sentito raccontare decide di partire a piedi per affrontare l'attraversamento del Paese. Lo scopo è quello di spingerla a resistere al male in attesa del suo arrivo...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ARKIE E LA MAGIA DELLE LUCI – ore 16.00 – di Ricard Cussó, Tania Vincent – Animazione - "Arkie è una adolescente con un tentacolo di polpo come braccio e un uncino al posto di una mano. La sua esistenza è scandita dall'aiutare il padre Blister a proteggere, tramite l'energia del sole, le piante della Penisola in cui vivono e dalle invenzioni che cerca di realizzare per rendere questo compito più semplice ed efficiente. Un giorno, però, l'idillio si interrompe: Blister viene catturato dai bravacci del Signor Chihuahua, al soldo del misterioso Dottor Inganno, il quale ha bisogno delle abilità rigenerative del grande polpo per un suo piano segreto. Arkie è quindi costretta a partire per la Città delle Luci, con al seguito il duo composto dal mite e ciarliero Bunny Buffo e dal dolce Ovetto. L'obiettivo è quello di ritrovare Blister, ma anche, lungo il cammino, avere qualche risposta in più sul proprio passato...”

Voto della critica: **

- NATA PER TE – ore 17.40 - 19.35 - 21.40 – di Fabio Mollo. Un film con Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova, Alessandro Piavani - Drammatico - "Luca è single, gay, cattolico, dedito al volontariato e con un grande desiderio di paternità. Alba è una neonata con sindrome di Down che è stata abbandonata in ospedale subito dopo il parto. Mentre la sua infermiera le dedica ogni tipo di cura, il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia che possa occuparsi di lei. Luca si propone per ottenerne l'affidamento, ma è single ed è omosessuale. Ad aiutarlo ci penserà un'avvocata agguerrita, esperta tanto di legge quanto di umanità...”

Voto della critica: *** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- THE CREATOR – ore 16.45 – di Gareth Edwards - con John David Washington, Gemma Chan, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles – Azione/Avventura/Drammatico - "Nel 2070 il mondo è diviso in due blocchi, quello Occidentale guidato dagli americani che rifiutano le AI, e quello asiatico che invece le accoglie. Joshua è sposato a Maya, ma in realtà la sua è una operazione di infiltrazione nel territorio delle Repubbliche asiatiche, dove cerca di individuare quello che le AI considerano ‘il Creatore’. Gli americani però attaccano con la loro piattaforma orbitante prima che lui ottenga l'informazione, uccidendo nel bombardamento sua moglie Maya. Cinque anni dopo l'esercito gli dice che Maya è invece sopravvissuta: Joshua ha una nuova possibilità di salvarla, a patto che distrugga l'arma che le AI hanno costruito. Ma l'arma in questione si rivela essere una bambina robot...”

Voto della critica: ***

- TALK TO ME (vm 14) – ore 19.30 – 21.30 – di Danny Philippou, Michael Philippou - con Sophie Wilde, Miranda Otto, Joe Bird, Otis Dhanji, Marcus Johnson - Horror - "Mia ha perso da poco la madre e ha un rapporto complicato con il padre. L'amica Jade e il fratellino di lei Riley hanno un rapporto di amicizia molto stretto con Mia e la ospitano a casa, come se facesse parte della famiglia. Intanto tra i coetanei di Mia e Jade si diffonde sempre più una serie di video che ritrae gli effetti di un gioco: una sorta di seduta spiritica, in cui il soggetto entra in contatto con gli spiriti dell'aldilà. Quando Hayley propone a Mia di sottoporsi alla sfida in questione e stringere la mano che apre un contatto con i non morti, la ragazza sorprendentemente accetta e vive un'esperienza sconvolgente...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: **

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- NATA PER TE – ore 17.00 - 21.00 – di Fabio Mollo. Un film con Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo, Barbora Bobulova, Alessandro Piavani - Drammatico - "Luca è single, gay, cattolico, dedito al volontariato e con un grande desiderio di paternità. Alba è una neonata con sindrome di Down che è stata abbandonata in ospedale subito dopo il parto. Mentre la sua infermiera le dedica ogni tipo di cura, il tribunale di Napoli è alla ricerca di una famiglia che possa occuparsi di lei. Luca si propone per ottenerne l'affidamento, ma è single ed è omosessuale. Ad aiutarlo ci penserà un'avvocata agguerrita, esperta tanto di legge quanto di umanità...”

Voto della critica: ***

BORDIGHERA



Olimpia (tel. 0184 261955)

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Voto della critica: **





