Taggia, gatto mutilato da tagliola, il rammarico di un lettore: "Come si fa ad essere così senza cuore?"

"Buongiorno,

vorrei manifestare tutto il mio rammarico per la vicenda del povero gatto mutilato da una tagliola. Mi occupo anch'io di una colonia felina, ma in altra zona di Taggia, non conosco la zona interessata né il proprietario dell'azienda, ma mi domando: come si fa ad essere così senza cuore? E se al posto della zampa ci fosse stata la testa del malcapitato, magari mentre annusava? Se le tagliole sono illegali si fanno togliere e si controlla che non vengano riposizionate. Non mi sembra un grosso problema, basta che chi di dovere agisca con coscienza e decisione e non con superficialità. La tutela degli animali è stata inserita anche nella nostra Costituzione, ma nei fatti sarà ben difficile da applicare. Finché un gatto randagio viene considerato un essere inferiore e non, a tutti gli effetti, un essere senziente, che prova gioie e dolori proprio come un bambino, la strada da percorrere sarà lunghissima e storie di ordinaria crudeltà verso gli animali, di cui è piena la cronaca, continueranno ad essere accettate invece di essere duramente condannate e sanzionate con pene esemplari verso i colpevoli che, invece, rimangono sempre impuniti.

Gian Mario Roggeri".