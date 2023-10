Si chiude la stagione della Canottieri Sanremo: “Siamo molto contenti dei nostri ragazzi”

Si è conclusa in modo più che positivo la stagione agonistica della Canottieri Sanremo che nella prima settimana di ottobre si è messa in luce ancora una volta nel Trofeo Internazionale Presidente della Repubblica di canoa a Savona e nel Trofeo dei Presidenti di canottaggio a Sanremo organizzato proprio da sodalizio sanremese.

“ Entrambe le manifestazioni hanno visto protagonisti gli atleti del settore giovanile della Canottieri che, come da tradizione, dimostra di avere un ottimo livello di preparazione tecnica in entrambe le specialità ” dichiarano dalla società.

“Siamo molto contenti dei nostri ragazzi - dichiarano Monica Albarelli e Renato Alberti, i due allenatori storici della canoa e del canottaggio - finalmente siamo riusciti a creare un gruppo di ragazzi che nonostante pratichino due specialità diverse sono uniti e si divertono assieme, il risultato agonistico è importante ma ancora più importante è fare in modo che i nostri ragazzi crescano con quei principi di educazione rispetto e solidarietà che che gli saranno utili nella loro vita futura. Tutto questo è stato possibile grazie alla società al presidente Sergio Tommasini e a tutti gli altri tecnici che hanno collaborato con noi durante l'anno, Manuela Bongiovanni per il canottaggio, Amedeo e Diego Pizzamiglio, Enrico Amabile, Marco Vitulano e Francesco Sparneri per la canoa”.