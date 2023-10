Calcio giovanile: l’asd Badalucco 2009 esce rafforzata e ben collaudata da una tre giorni di amichevoli

Sul rettangolo di Regione Premartin, a Badalucco, sabato si è conclusa una tre giorni di partitelle amichevoli con altre realtà analoghe della provincia.

Sono scesi in campo i piccoli di Sanremo Soccer junior, condotti dal loro allenatore Nicola Aurisano. Ad attenderli c’erano ovviamente i padroni di casa, i pulcini dell’ASD Badalucco 2009 di Paolo Garrione. Per evitare di snaturare la logica dell’allenamento i bambini si sono mischiati ed hanno formato tre squadre eterogenee, che hanno dato vita a tre partitelle, davanti ad un folto pubblico di papà, mamme, nonni.

Il sabato precedente c’era stato invece un vero e proprio mach tra ASD Badalucco ed Argentina Arma. Giovedì scorso era stata la volta della regina delle squadre della provincia, la Sanremese, ad incrociare la tenzone con i piccoli di Garrione.

Per l’occasione era venuto in visita al club bauchegno il responsabile Regionale della FGCI Vincenzo Stragapede.Una presenza importante dal momento che l’ASD Badalucco 2009 quest’anno ha fatto l’iscrizione anche al campionato della Federazione Giovanile , oltre a quello del CSI.

“Siamo contenti dell’arrivo dell’ASD perché ho trovato una struttura veramente invidiabile, grazie al lavoro di Giampiero Boeri – ha detto Stragapede – Qui trovi l’amicizia, il divertimento , lo sport la lealtà. Non li trovi sempre su tutti i campi come a Badalucco” Gli abbiamo chiesto quale possa essere lo sbocco per i più meritevoli. “E’ chiaro che i migliori piccoli bauchegni possono aspirare ad entrare nel vivaio della squadra più blasonata della provincia ovvero nella Sanremese”.

Per il momento nella squadra matuziana non ce ne sono. “C’è però una giovane promessa di Molini di Triora – ha detto Gianni Brancatisano, responsabile del settore giovanile della Sanremese – Comunque i rapporti sono intensi e queste giornate di allenamento non fanno che rinsaldarli e farci conoscere meglio. La Sanremese non è solo la squadra di Sanremo, ma è il punto di riferimento di tutto il territorio. Abbiamo un rapporto privilegiato con Badalucco e quest’anno abbiamo trovato un campo decisamente migliorato con un grande parcheggio ed il restyling totale dell’area.”

Il bilancio finale della tre giorni di allenamento lo fa Paolo Garrione. “E’ altamente positivo. Ho visto dei bambini che stanno crescendo piano piano, con grande capacità tecnica, fisica, disciplina e tanta voglia di imparare. Avevamo la necessità di farci conoscere da altre realtà della provincia e di confrontarci con loro. In un’ottica di divertimento. Perché i bambini devo potersi sempre divertire, pur giocando a calcio. Ora dobbiamo pensare allo sviluppo futuro, ovvero alla partecipazione al Campionato CSI provinciale, dove mi aspetto onestamente grandi cose da questi bambini”

Nel discorso si è inserito anche Maurizio Donzella, allenatore dei più piccoli del Badalucco. “Abbiamo fatto scendere in campo insieme ai più grandi due talenti giovanissimi , i fratelli Panizzi: Gregorio e Ludovico, che in campo si sono comportati benissimo, senza sfigurare davanti ai più grandi con senso di disciplina”

E a proposito di talenti ad Aprile ci sarà una gita a Roma dell’intera compagine dell’ASD Badalucco 2009. “Andremo a trovare uno che ha cominciato a tirare i suoi calci qui e che è arrivato molto in alto – ha rivelato un felicissimo Giampiero Boeri , direttore organizzativo dell’ASD - è il badalucchese Alberto Bianchi team manager della Lazio. E’ uno di noi che impegnandosi molto ce l’ha fatta E’ il pensiero giusto per quando, tra pochi giorni andremo con i ragazzini del 2014 ad affrontare le altre squadre che si sono iscritte al campionato CSI. Sono convinto che scriveremo sempre delle belle pagine di gioco, di sport e di partecipazione”



Carlo Michero